Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'de "Yönetim istifa" tezahüratı /07 Kasım 2021 21:56

Fenerbahçe'de "Yönetim istifa" tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'deki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Fenerbahçe'de taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli takım futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. 

Ligde 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da ışık veren bir futbol sergileyemedi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tıpkı Alanyaspor maçı sonunda olduğu gibi “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratta bulundu.

Maçın son dakikalarında da tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yeniden yükseldi. Sarı Lacivertliler, 90+7'de VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bu anlarda ve karşılaşma sonrasında da taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. 

Fenerbahçe, 4 kez direğe takıldığı maçta Yukatel Kayserispor ile 85’te Zajc ve 90+9’da Mesut Özil’in penaltıdan attığı gollerle 2-2 berabere kaldı.
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