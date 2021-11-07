Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.





Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli takım futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.





Ligde 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da ışık veren bir futbol sergileyemedi. Ülker Stadyumu’nda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tıpkı Alanyaspor maçı sonunda olduğu gibi “Yönetim istifa” şeklinde tezahüratta bulundu.





Maçın son dakikalarında da tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yeniden yükseldi. Sarı Lacivertliler, 90+7'de VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bu anlarda ve karşılaşma sonrasında da taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.





Fenerbahçe, 4 kez direğe takıldığı maçta Yukatel Kayserispor ile 85’te Zajc ve 90+9’da Mesut Özil’in penaltıdan attığı gollerle 2-2 berabere kaldı.