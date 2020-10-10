Filmlerdeki faşizm Türkiye'de yaşanıyor

Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Alevi Kültür Merkezi'nde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski milletvekili ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu onursal başkanı Turgut Öker'in de aralarında bulunduğu demokratik sivil toplum kuruluş temsilcileri, farklılıklara rağmen Saray rejimine karşı olan, basın ve düşünce özgürlüğü, azınlık ve inanç hakları özgürlüğünden yana olan herkesin biraraya gelmesi gerektiğini bildirdi.







Herhangi bir dernek, kuruluş gibi örgütlenmeden bağımsız geniş tabanlı bir toplum modeli oluşturmak üzere yola çıkan sivil toplum kuruluşları Hamburg Demokrasi Meclisi modelinin tüm Avrupa'da kısa sürede yaygınlaşmanı temenni ettiklerini bildirdi.





Eski HDP milletvekili Turgut Öker (sağdan 2'nci), Türkiye'de muhalefet arasında tıkanıklığın giderilmesi için Erdoğan rejimine karşı duran herkesin birleşmesi gerektiğini söyledi.



TURGUT ÖKER: FİLMLERDEKİ FAŞİZM TÜRKİYE'DE YAŞANIYOR





Eski HDP milletvekili Turgut Öker, Türkiye'de muhalefet arasında tıkanıklığın giderilmesi için böylesi bir açılıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.





Öker, "Türkiye'de muhalefetin hiç bir şekilde nefes alma ihtimali yok. Bırakın sokakları, kapınızın önünde bir basın açıklaması yapılmasına izin verilmiyor. Türkiye şu an filmlerdeki faşizmi yaşıyor. Hamburg Demokrasi Meclisi ile tıkanan bu sistemin açılması yollarını aramalıyız. Türkiye'de yaşayanlara umut olabilmeliyiz." dedi.





"TÜRKİYE'DE ÖLÜ BİR SESSİZLİK VAR"





Türkiye'de demokrasiye inanan insanların tek tek her sabah evlerinden gözaltına alındığını ve demokratik güçlerin tek başına yeterli olmadığına değinen Öker, "Zalimler zalimliklerine her şekilde devam ederken, Türkiye'de muhalefetin önündeki tıkanıklığın önünü açmalıyız. Herhangi bir örgüt, dernek gibi yapılanmadan uzak herkesin bir araya gelebileceği özgürlük sevdalısı olan herkesin birleşme zamanı geldi, yarın artık çok geç olabilir." şeklinde konuştu.





"TÜRKİYE'DE HAYAT HAKKI YOK ARTIK"





Sol Parti Hamburg eyaleti milletvekili Metin Kaya, "Kaybedecek bir vaktimiz yok. Demokratik sivil toplum örgüt ve kuruluşları kendi örgütsel kimliklerini ön plana çıkarmadan yaşam hakkı adına bir araya gelmeli. Türkiye'de artık bireylerin hayat hakkı elinden alınıyor." dedi.





Hamburg Alevi Toplumu Başkanı Cengiz Orhan ise Alevi dernekleri namına şunları söyledi: "Laiklikten, demokrasiden, inanç , düşünce, basın özgürlüklerinden ve Türkiye'de yaşayan tüm azınlıkların ve kadınların haklarından, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden, bağımsız ve hilesiz seçimlerin yapıldığı, ön seçimlerde adayların belirlendiği, lider sultasının olmadığı bir seçim sisteminden yana tüm yurttaşlar gelin özgürlük yolunda birleşelim, birlik olalım."