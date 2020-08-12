Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD ile ters düşen çıkış /12 Ağustos 2020 22:59

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD ile ters düşen çıkış

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a uygulanan silah ambargosunun genişletilmesi konusunda ABD ile tamamen farklı görüşte olduklarını ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarıya karşı çıkmasını istedi. Macron ise, "İran'a silah ambargosunun genişletilmesine ilişkin ABD ile tamamen farklı görüşteyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma ve Lübnan konusu ele alındı.

ABD yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı ortadan kaldırmaya çalıştığını ve BMGK'ya sunduğu tasarının nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararını ihlal ettiğini ifade eden Ruhani, "Başta 4+1 (nükleer anlaşmanın ABD dışındaki tarafları) ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler bu tasarıya şiddetle karşı çıkmalıdır" dedi. 

Ruhani, "Nükleer anlaşmayı ve 2231 sayılı kararın korunması, anlaşmanın tüm taraflarının taahhütüdür. Anlaşmaya karşı çıkanların hedeflerine ulaşmasını önlemek için İran ve üç Avrupa ülkesi ile Rusya ve Çin arasında dikkatli istişare ve işbirliği yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. 

"ABD'nin sunduğu tasarıyı onaylamıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ABD'nin sunduğu tasarıyı onaylamadıklarını belirterek, "İran'a silah ambargosunun genişletilmesine ilişkin ABD ile tamamen farklı görüşteyiz ve bunu onlara da açıkça ilettik" ifadelerini kullandı. 

Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Macron'un İranlı mevkidaşına nükleer anlaşmayı korumak istediklerini ancak İran'dan tansiyonun artmasını önleyecek gerekli adımları atmasını istediklerini aktardığı belirtildi.

Görüşmede Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından Lübnan için acil harekete geçilmesi gerektiğini belirten Macron, ayrıca "ilgili tüm güçlerin tansiyonu artıracak adımlardan ve dış müdahaleden kaçınması gerektiğini" dile getirdi.
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