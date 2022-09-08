Fransa, Suriyeli gazetecinin sığınma başvurusunu reddetti

Euronews'ingöre, Suriye'de bulunan yabancı savaşçıların işlediği suçlara dair çalışmalar yapan Hussam Hammoud, Fransa'ya yaptığı sığınma başvurusunun reddedildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından bir ileti paylaşan Suriyeli gazeteci, "Her şeye sahip biri için, birilerinin hayatını ve hayallerini yıkmak çok kolay. Bugün Fransa'ya iltica talebim hiçbir açıklama yapılmadan reddedildi." dedi.France24 ve The Guardian gibi medya kuruluşlarına katkıda bulunan Hammoud'un eşi ve iki çocuğu için sığınma başvurusu yaptığı, Türkiye ve Suriye'den tehditler aldığı öne sürüldü.Son olarak IŞİD'in mali kaynakları üzerinde çalıştığı kaydedilen gazetecinin sınır dışı edilme riski bulunduğu belirtiliyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Hammoud'un durumuyla ilgili sorulan soruyu yanıtsız bıraktı.