Fransa'da generaller hükümeti uyardı: 'Ordu hazır değil'

Temmuz ayında savunma komisyonu önünde görüşlerine başvurulan generallerin ifadeleri ağustos ayında komisyon tutanaklarında yayınlandı. Le Monde gazetesinden Cédric Pietralunga’nin haberleştirdiği tutanaklarda, geleneksel olarak zayıflıkları hakkında konuşmaktan çekinen Fransız generallerin oldukça açık bir şekilde kaygılarını dile getirdikleri görüldü.







Özellikle Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiği 24 Şubat’tan bu yana Fransız silahlı kuvvetleri kurmayları, asimetrik savaş modeline göre şekillendirilmiş Fransız ordusunun konvansiyonel bir çatışmada yeterli olup olamayacağı konusunda kafa yoruyor.







Fransız ordusu, asimetrik çatışmalara yönelik kısıtlı imkanlara sahip “eksiksiz” bir modele sahip. Bu model dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç halinde sınırlı sayıda birliklerin hızlı ve etkili bir şekilde operasyonel olmasını sağlıyor.





Ancak bu yapılanma, olası konvansiyonel bir çatışma durumunda ordunun ekipman açısından dezavantajlı durumda kalmasına yol açabilir. Kaygılı generallerin, oturum tutanaklarında milletvekillerini savunma bütçesinin artırılması yönünde ikna etmeye gayret gösterdiği görülüyor.





Fransız Genelkurmay Başkanı General Thierry Burkhard, 13 Temmuz’daki bir oturumda birliklerinin durumunu açık bir dille ifade ederek, “Yurtdışı sefer kuvveti olma kabiliyetimiz bizi bir anda yüksek yoğunluklu savaş yürütmeye uygun hale getirmiyor. Ölçek değişikliği ve elimizden kaçırdığımız kabiliyetlerin geri kazanılması zorluklar yaratıyor. 20 yıllık asimetrik çatışmalar bazı kabiliyetlerin azaltılmasına neden oldu” dedi.





1990 yılında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dönemin başbakanı Laurent Fabius önderliğinde askeri bütçelerde düşüş yaşandı. Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar devam eden düşük savunma bütçesi politikası, 2017’de son bulsa da askeri ekipmanlara harcanan para generaller tarafından yeterli görülmüyor.







Fransız savunma bütçesi 1980’lerde %3’ü aşarken bugün GSYH’nin %2’sine ulaşmakta zorlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Pierre Vandier 27 Temmuz’daki oturumda “1945’ten bu yana Fransız donanması hiçbir zaman bugünkü kadar küçük olmamıştı” dedi.





Generaller, savunma sanayiindeki gelişmelerden memnuniyet duysa da daha fazla “karadan havaya savunma kabiliyetleri, insansız hava araçları, uzun menzilli toplar, bilgi ve iletişim sistemleri, mavnalar ve yüzer köprüler” gibi ekipmanlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.







76 CAESAR zırhlı obüsten 18’inin Ukrayna’ya gönderildiğini altını çizen General Schill, “Ukrayna’da gördüklerimiz beni bunun ötesine geçmemiz gerektiğine inandırıyor” dedi. General Burkhard ise “Düşmanla ilk temasta çatışmaya girebilmeli ve ciddi hasar verebilmeliyiz ve bunun için de uzun menzilli topçulara ihtiyacımız var” diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti. Subay ve uzmanları bir araya getiren Observatoire de l’Artillerie (Topçu Gözlemevi) tarafından yaz başında kaleme alınan bir nota göre, ordunun “yüksek yoğunluklu” savaşabilmesi için 215 CAESAR’a ihtiyaç var.





Donanma’da da durum farklı görünmüyor. “1990’dan bu yana donanmanın büyüklüğü yarı yarıya azaldı” diyen Amiral Vandier, “büyümemiz ve hızlanmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. Otuz yıl önce 37 büyük gemiye sahip olan Donanma bugün sadece 19 büyük gemiye sahip. Buna ek olarak, gemilerin bakımı ve yenilenmesi nedeniyle “kapasitede çok güçlü geçici azalmalar” bekleniyor: Fransa önümüzdeki 2 yıl içinde 5 nükleer denizaltısından dördünü, 2029’a kadar 4 petrol tankerinden ikisini ve 2030’a kadar deniz devriye botlarının yarısını kullanabiliyor olacak.







Ek olarak, uçak gemisi Charles-de-Gaulle’ün de 2037’de hizmet dışı kalacak. Yeni bir uçak gemisinin inşası için hızlı davranılması gerektiği Amiral tarafından milletvekillerinin dikkatine sunuldu.





Generallere göre, Hava kuvvetlerinde de durum iyi gözükmüyor. Hava kuvvetleri 1996’dan bu yana her yıl bir hava üssünü kapattı ve 2014-2019 bütçe yasasıyla insan gücü yüzde 30 oranında azaldı.







Hava Kuvvetleri Komutanı General Stéphane Mille, hava kuvvetlerinin şu anda 30 yıl öncesine göre 3 kat daha az, yani sadece 195 savaş uçağına sahip olduğunu belirtti. Bu sayı, hava kuvvetlerinin Rafale savaş jetlerine devredilen nükleer caydırıcılık misyonunu ve “yüksek yoğunluklu” bir çatışmayla bağlantılı kara birliklerine destek ve istihbarat gibi konvansiyonel görevleri “aynı anda” sağlamak için çok düşük olarak değerlendiriliyor. Fransız Hava Kuvvetleri’nin iki numaralı ismi General Frédéric Parisot aynı oturumda yaptığı konuşmada “Şüphesiz ki görevlerimizi rahatlıkla yerine getirebilmek için en az 225 uçağı hedeflemeliyiz” dedi.





Fransız subaylar jeopolitik durumun patlamaya hazır olduğunu düşündükleri için bütçe artırımında ısrarlılar. Amiral Vandier Savunma Komitesi önünde “Artık küresel bir çatışma ihtimaline açıklıkla bakmalıyız,” diye ısrar etti ve denizde Rusların Fransız gemilerine düzenli olarak 2 bin metreden daha az mesafede olduklarını söyledi. Vandier, Rus gemilerinin silah sistemlerinin aktif olduğunu ve ateş kontrol radarlarını Fransız gemileri üzerine tutarak bunu düzenli olarak bildirdiklerini belirtti.







2023 yılında Fransa savunma bütçesi 3 milyar avro artarak toplam 44 milyar avroya ulaşacak. Hükümet her ne kadar ek bütçeler ile eklemeler yapsa da artan enflasyon ve ekonomik durum bütçede radikal artışları engelliyor.





Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, milletvekillerine yaptığı açıklamada “Kendimize en son teknolojiye sahip az miktarda ekipmana sahip olmanın mı yoksa daha temel ama vazgeçilmez olabilecek daha fazla ekipmana sahip olmanın mı daha iyi olduğunu sorabiliriz” diyerek bir tercih yapılması gerektiğinin altını çizdi.



