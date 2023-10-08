Galatasaray, Antalyaspor deplasmanından 2-0’lık zaferle dönüyor

Yedek kulübesinde ise; Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu yer aldı.





Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek zirve yarışında haftayı kayıpsız geçti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı yenen Galatasaray, iyi giden formunu ligde de sürdürmeyi başardı.İlk yarıda net pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, Tete’nin ikinci yarıda oyuna girmesiyle Antalyaspor kalesi önünde daha etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 58. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası arka direkte topu tamamlayan Davinson Sanchez, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirirken, sarı kırmızılı formayla da ilk golünü atmış oldu.Galatasaray’ın golünden sonra beraberlik için bastıran ev sahibi Antalyaspor, Britt Assombalonga ile boş kaleye bir fırsatı değerlendiremedi. Assambalonga’nın bir topu da üst direkten döndü. Son dakikalara girilirken savunmasında açıklar veren Antalyaspor, Mauro Icardi’nin 86. dakikada attığı golle yıkıldı.Yan hakemin golden önce ofsayt olduğunu işaret etmesine rağmen, VAR uyarısıyla pozisyonun temiz olduğu tespit edildi ve Galatasaray zorlu deplasmandan 2-0’lık net bir skorla ayrıldı.Galatasaray bu sonuçla puanını 22 yaptı ve maç fazlasıyla 21 puana sahip Fenerbahçe’nin önünde zirveye oturdu. Antalyaspor’un ise, 2 haftalık galibiyet serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki kadrodan üç oyuncu değişikliğine gitti.Manchester United maçında ilk 11’de forma giyen Angelino, Tete ve Kaan Ayhan, Bitexen Antalyaspor karşısında kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerlerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz ilk 11’de sahada yerlerini aldılar.Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında sahaya çıktığı ilk 11 şu şekilde: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi.Antalyaspor’un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, İstanbulspor ile oynanan son lig maçındaki ilk 11’de sadece bir değişiklik yaptı. Bu değişiklikte Sam Larsson’un yerini Zymer Bytyqi aldı.Antalyaspor’un sahaya sürdüğü ilk 11 şu isimlerden oluştu: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Sander van de Streek ve Adam Buksa.Yedek kulübesinde ise Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Ramzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gerrit Holtmann ve Britt Assombalonga yer aldı.Ayrıca, Antalyasporlu oyuncular, kulüpte uzun yıllar görev almış ve en son Antalyaspor Futbol Akademisi’nde futbolcu izleme görevini yürütürken vefat eden Ali Sula anısına “Seni hiç unutmayacağız” yazılı bir pankartla sahaya çıktı.