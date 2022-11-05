Derbinin galibi Galatasaray oldu

Süper Lig'de 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ile Beşiktaş maçının galibi ev sahibi ekip oldu. Son derece çekişmeli geçen maçta toplam 7 sarı kart çıktı. Derbide Mauro Icardi'nin golleriyle 3 puanı alan Sarı-Kırmızılı ekip, 24 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Şenol Güneş'le çıktığı 2. maçtan puansız ayrılan Kartal'ın tek golünü Cenk Tosun attı.



Derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk olacak, yenilmezlik serisini 4 maça taşımaya çalışacak. Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 2. maçtan puansız ayrılan Kara Kartal 22 puanda kalırken 5. sıraya geriledi. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.



Maçtan dakikalar:





2. dakika Cenk Tosun'dan topu kapan Mertens, arka direğe ortasını yaptı. Icardi'den önce topa dokunan Romain Saiss tehlikeyi uzaklaştırdı.

4. dakika Galatasaray'da Nelsson, Weghorst'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları faul ve kart itirazlarında bulundu ancak oyun taç atışıyla oyun sürdü.

6. dakika Sol kanatta topla buluşan Nkoudou, Abdülkerim'den sıyrıldı ve çizgiden ortasını yaptı. Arka direkte Cenk Tosun, topa istediği gibi vuramadı.

9. dakika Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Gedson'u durduran Barış Alper Yılmaz'ı yanına çağırdı ve genç futbolcuyu uyardı.

GOL | 18. dakika Galatasaray, derbide öne geçen ilk taraf oldu. Sacha Boey'nin yaptığı ortaya koşu yapan Barış Alper, arka direkte topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli yıldızın gelişine attığı müthiş şutta top filelerle buluştu. 1-0

23. dakika Kornerde savunmadan seken topta ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Sacha Boey'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.

GOL | 28. dakika Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Roman Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi. 1-1

34. dakika Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada topun Umut Meraş'ın eline çarpması sonrası Galatasaray serbest vuruş kulandı.Oliveira'nın yerden pasında Mertens, topuğuyla harika çevirdi, aynı güzellikte Mert Günok kurtarışı yaptı.

40. dakika Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier, oyuna devam edemedi ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

42. dakika Galatasaray'da Mertens, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.





İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.







47. dakika Josef'in pasıyla ceza alanına giren Weghorst, sağ çaprazdan ceza alanına girip şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

51. dakika Salih Uçan, Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçti. Tecrübeli orta sahanın çok uzak mesafeden attığı şutta top farklı şekilde dışarı çıktı.

56. dakika Sağ kanatta topla buluşan Weghorst, Emre Taşdemir'den sıyrılmak isterken Galatasaraylı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle oyun durdu.

GOL | 59. dakika Galatasaray'da Mauro Icardi bir kez daha oyunda vitrine çıktı. Sergio Oliveira'nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Icardi, Mert'i avladı ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

67. dakika Sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens, kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.

70. dakika Beşiktaş'ta sol bekte sakatlığı olan Masuaku'nun yerine Umut Meraş ilk 11'de başlamıştı. Ancak sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

71. dakika Galatasaray 3. gole çok yaklaştı. Mertens'in ortasına koşu yapan Icardi'nin boş durumda attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.

73. dakika Beşiktaş'ta Redmond, Mertens'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarından dolayı Josef de sarı kartı gören diğer isim oldu.

77. dakika Sol kanatta Torreira'yı düşüren Necip Uysal, avantaja bırakılan pozisyonun ardından sarı kart gördü.

80. dakika Galatasaray'da Mertens yerine Berkan, Emre Taşdemir yerine Dubois oyuna girdi.

84. dakika Beşiktaş, net bir fırsattan yararlanamadı. Redmond'un ortasında Muleka indirdi, Weghorst'un kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta gitti.

89. dakika Beşiktaş'ta Gedson, Icardi'nin faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Halil Umut Meler'e tepki gösteren Oliveira, sarı kart gördü.

90+2. dakika Galatasaray'da Oliveira ve Toreira yerlerini Midtsjo ve Emin Bayram'a bıraktı





Halil Umut Meler son düdüğü çaldı ve 90 dakika Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.