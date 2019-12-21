Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkıyor /21 Aralık 2019 15:52

Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.21 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi altı oyuncusundan yoksun olarak İzmir'e giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, İzmir temsilcisi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği belirtiliyor.

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İlk yarının bitmesine iki hafta kala zirve yarışından kopmamak adına önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray, 24 puanla altıncı sırada yer alıyor.  Göztepe ise 20 puanla ligin 10. sırasında.

Kötü biten Avrupa macerasının ardından Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle moraller bozulan Galatasaray, Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Tuzla'yı 4-0 ile geçerek moral depoladı.

Web Aslan'ın haberine göre, Tuzlaspor karşısında dinlendirilerek forma verilmeyen Ryan Babel de tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtiliyor.

Tuzlaspor ile oynanan maçta ilk 11'de maça başlayan ve sakatlık döneminin ardından ilk golüne imza atan Radamel Falcao'nun ilk 11'de olması bekleniyor.

İki takımda muhtemel ilk 11'ler şöyle:

Muhtemel 11'ler

Göztepe

Beto
Gassama
Titi
Reis
Leo
Castro
Soner Aydoğdu
Napoleoni
Halil
Serdar Gürler
Jerome

Galatasaray

Muslera
Mariano
Ahmet Çalık
Marcao
Nagatomo
Donk
Selçuk İnan
Belhanda
Ömer Bayram
Feghouli
Falcao
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