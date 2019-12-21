Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkıyor

İlk yarının bitmesine iki hafta kala zirve yarışından kopmamak adına önemli bir maça çıkacak olan Galatasaray, 24 puanla altıncı sırada yer alıyor. Göztepe ise 20 puanla ligin 10. sırasında.







Kötü biten Avrupa macerasının ardından Ankaragücü karşısında alınan şok beraberlikle moraller bozulan Galatasaray, Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Tuzla'yı 4-0 ile geçerek moral depoladı.





Web Aslan'ın haberine göre, Tuzlaspor karşısında dinlendirilerek forma verilmeyen Ryan Babel de tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara katıldığı belirtiliyor.





Tuzlaspor ile oynanan maçta ilk 11'de maça başlayan ve sakatlık döneminin ardından ilk golüne imza atan Radamel Falcao'nun ilk 11'de olması bekleniyor.





İki takımda muhtemel ilk 11'ler şöyle:





Muhtemel 11'ler





Göztepe





Beto

Gassama

Titi

Reis

Leo

Castro

Soner Aydoğdu

Napoleoni

Halil

Serdar Gürler

Jerome





Galatasaray





Muslera

Mariano

Ahmet Çalık

Marcao

Nagatomo

Donk

Selçuk İnan

Belhanda

Ömer Bayram

Feghouli

Falcao