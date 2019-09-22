Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a yine son dakika şoku... /22 Eylül 2019 21:21

Galatasaray'a yine son dakika şoku...

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı 23. dakikadan itibaren 1-0 önce götüren sarı kırmızılılar, 89. dakikada gelen golle 2 puanı kaybetti. Galatasaray, aynı şekilde Atiker Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2 puan kaybetmişti.

Karşılaşmanın sonucuyla birlikte Süper Lig'de Galatasaray 8 puanla 6. sırayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor da 7 puanla 7. sırayı aldı. 

Maçtan dakikalar

10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme’nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.

22. dakikada Jahovic’in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama’nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.

28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Malatyaspor atağında Afriyie’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.

78. dakikada Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina’nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

89. dakikada sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Ghilerme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chabake x, Mustafa x, Robin Yalçın xx, Sakıb xx, Afriyie x, Chaalali x, Guilherme xx (Mina dk. 90 ?), Rahman Buğra xx (Fofana dk. 59 x), Donald x (Eren dk. 79 ?), Jahovic xx
Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx (Lemina dk. 46 x), Nzonzi xx, Seri xx (Falcao dk. 90 ?), Adem xx, Ömer Bayram xxx, Babel xx, Andone x (Jimmy Durmaz dk. 83 ?)
Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Taylan, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray), Ghilerme (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor), Ömer Bayram, Adem Büyük (Galatasaray)
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