Galatasaray'a yine son dakika şoku...

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı 23. dakikadan itibaren 1-0 önce götüren sarı kırmızılılar, 89. dakikada gelen golle 2 puanı kaybetti. Galatasaray, aynı şekilde Atiker Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2 puan kaybetmişti.





Karşılaşmanın sonucuyla birlikte Süper Lig'de Galatasaray 8 puanla 6. sırayı, BtcTurk Yeni Malatyaspor da 7 puanla 7. sırayı aldı.





Maçtan dakikalar





10. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





20. dakikada ceza sahası dışından Guilherme’nin vuruşunda top farklı bir şekilde auta gitti.





22. dakikada Jahovic’in ceza alanı sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.





23. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın ortasında ceza sahası içinde Seri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1





25. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Luyindama’nın kafa vuruşunda kaleci köşeden topu güçlükle çıkarttı.





28. dakikada sağ kanattan Seri'nin ortasında ceza sahası dışında uygun durumda Babel'in kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.





63. dakikada Malatyaspor atağında Afriyie’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.





78. dakikada Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina’nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.





89. dakikada sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Ghilerme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1





Stat: Yeni Malatya





Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx





Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chabake x, Mustafa x, Robin Yalçın xx, Sakıb xx, Afriyie x, Chaalali x, Guilherme xx (Mina dk. 90 ?), Rahman Buğra xx (Fofana dk. 59 x), Donald x (Eren dk. 79 ?), Jahovic xx

Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk





Teknik Direktör: Sergen Yalçın





Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx (Lemina dk. 46 x), Nzonzi xx, Seri xx (Falcao dk. 90 ?), Adem xx, Ömer Bayram xxx, Babel xx, Andone x (Jimmy Durmaz dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Taylan, Emre Mor





Teknik Direktör: Fatih Terim





Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray), Ghilerme (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)





Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor), Ömer Bayram, Adem Büyük (Galatasaray)