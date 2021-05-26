Galip Mendi, Atilla Peker'in şok iddiasını doğruladı

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıs'lı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin yargıyla paylaştığı bilgilere, iddiaların hedefindeki Emekli Orgeneral Galip Mendi'den doğrulama geldi.







Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin bildiklerini anlatmak amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Peker dilekçesinde, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürülmesi için emekli Yarbay, eski MİT’çi Korkut Eken’in kendisine teklifte bulunduğunu ve UZİ marka silah verdiğini anlattı.





Atilla Peker’in, 25 Mayıs tarihli iki sayfalık dilekçesinde adı geçen E. Orgeneral Galip Mendi, yaptığı açıklamada, Korkut Eken’in Atilla Peker ile kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Mendi, “Korkut Eken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmış bir büyüğümüz. Saygı duyduğum bir kişi. Kahraman bir subay. Beni de ziyaret etti. Yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı. Ama o gün adını bilmiyordum. Onun Sedat Peker’in kardeşi olduğunu sonradan öğrendim” dedi.





“EKEN’İN ELİNDE BOND ÇANTA VARDI, İÇİNDEKİLERİ BİLMİYORUM”





Atilla Peker’in “Galip Mendi ile tanıştım. Sonra yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi” iddiasına da yanıt veren Galip Mendi, “Korkut Eken’in yanında bond çanta vardı. Ama içinde ne vardı onu bilemiyorum” şeklinde konuştu.





“EKEN PKK İLE İLGİLİ İSTİHBARAT GELDİĞİNİ SÖYLEDİ”





OdaTV’ye konuşan Galip Mendi, Korkut Eken’in bazı PKK’lıların Kıbrıs’ta tedavi edildiğine dair istihbarat olduğunu ve bu sebeple geldiklerini anlattığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:





“O dönem Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı’ydı. Korku Eken, Hasan Kundakçı’yla da görüştü. Korkut Eken bana Kutlu Adalı ile ilgili bir şey söylemedi. PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik. Zaten biz Lefke’deydik. Kutlu Adalı Lefkoşa’daydı.”





“PKK’NIN SİLAH GÖMDÜĞÜ BİLGİSİNİ ARAŞTIRMAK İÇİN ARAÇ VERDİK”





Kutlu Adalı’nın öldürülmeden önce Aziz Barnabas Manastarı baskınına ilişkin yazılar yazdığını ifade eden Galip Mendi, “Sivil Savunma Daire Başkanlığı’nın silahlı bir gücü yoktu. Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK’nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor. O aramada kullanılan Beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastarı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı” dedi.





“AİHM’DE 17 YARGIÇ ÖNÜNDE TANIK OLARAK İFADE VERDİM”





Kutlu Adalı’nın eşinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu hatırlatan Galip Mendi, “AİHM tarafından ifadem alınmadığı iddia ediliyor. Bu doğru değil. 17 AİHM yargıcının karşısında tanık olarak dinlendim. O dönem Ege Ordu Komutanlığında görevliydim. AİHM yazı yazarak beni dinlemek istemiş. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, benim gitmemi istedi.





Kıbrıs’taki ara bölgede yer alan Ledra Palas’ta 17 AİHM hakimi karşısında ifade verdim. O yargıçlar arasında Rıza Türmen de vardı. Hepsi teker teker sorular sordu. Yaklaşık 2 saat sürdü” ifadelerini kullandı.







KARDEŞ PEKER NE DEMİŞTİ?





Kıbrıs’a Korkut Eken’le birlikte gittiklerini anlatan Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, “Kıbrıs’ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı’na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti” demişti.