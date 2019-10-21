Samanyolu Haber /Gündem / Genç aktivistler Teksas'ta mülteciler için koştu /21 Ekim 2019 13:27

Genç aktivistler Teksas'ta mülteciler için koştu

Yaşadıkları baskı nedeniyle ülkelerini terketmek zorunda kalan ve farklı ülkelere iltica edenler için Houston’da “Run for Refugees” koşusu yapıldı.

SHABER3.COM

Amerika’da gerçekleştirilen Run For Refugees programında 260 kişi mülteciler için koştu. Houston’daki etkinlik Rawa Youth, Advocates of Silenced Turkey ve Amaanah tarafından organize edildi.


 
Dünyanın dört bir yanında her yıl binlerce kişi yaşadıkları zulümden kurtulabilmek için ülkelerini terk ederek farklı ülkelere sığınmak zorunda kalıyor. Her şeylerini geride bırakan mülteciler için sil baştan yeni bir hayat kurmak beraberinde pek çok zorluk getiriyor.

Yaşanan acılara duyarsız kalmayan gençler, bu drama dikkat çekmek için Houston’da bir araya geldi. Run For Refugees adlı programda 260’tan fazla aktivist mülteciler için koştu. Koşunun ardından bir basın açıklaması yapıldı, gençler ellerinde mumlarla mülteciler için dua etti.

Etkinlikte Türkiye’de 15 Temmuz’dan sonra başlatılan Tenkil sürecinde yurtlarını terk etmek zorunda kalmış binlerce kişinin dramına da dikkat çekildi. On binlerce kişinin hiçbir delil olmaksızın tutuklandığı, bir o kadar kişinin de pasaportları iptal edilerek adeta sosyal ölüme terk edildiği Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin konu edildiği bir resimler de programda sergilendi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genç aktivistler Teksas'ta mülteciler için koştu Sonraki Haber >>

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:07:35