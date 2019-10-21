Genç aktivistler Teksas'ta mülteciler için koştu

Amerika’da gerçekleştirilen Run For Refugees programında 260 kişi mülteciler için koştu. Houston’daki etkinlik Rawa Youth, Advocates of Silenced Turkey ve Amaanah tarafından organize edildi.









Dünyanın dört bir yanında her yıl binlerce kişi yaşadıkları zulümden kurtulabilmek için ülkelerini terk ederek farklı ülkelere sığınmak zorunda kalıyor. Her şeylerini geride bırakan mülteciler için sil baştan yeni bir hayat kurmak beraberinde pek çok zorluk getiriyor.





Yaşanan acılara duyarsız kalmayan gençler, bu drama dikkat çekmek için Houston’da bir araya geldi. Run For Refugees adlı programda 260’tan fazla aktivist mülteciler için koştu. Koşunun ardından bir basın açıklaması yapıldı, gençler ellerinde mumlarla mülteciler için dua etti.





Etkinlikte Türkiye’de 15 Temmuz’dan sonra başlatılan Tenkil sürecinde yurtlarını terk etmek zorunda kalmış binlerce kişinin dramına da dikkat çekildi. On binlerce kişinin hiçbir delil olmaksızın tutuklandığı, bir o kadar kişinin de pasaportları iptal edilerek adeta sosyal ölüme terk edildiği Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin konu edildiği bir resimler de programda sergilendi.







