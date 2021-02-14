Gençlerin hayatı çalınıyor: Binlerce üniversite mezunu genç işsiz





Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel: “2020’nin son altı ayına baktığımızda 2 milyon 840 bin üniversite mezunu iş başvurusunda bile bulunmuyor. Ümidini kaybettiği için iş aramayan üniversite mezunlarının sayısı 17 ilin nüfusunu geçti. Son sekiz aydaki sayı 109 bin.”





“Bir yılda iş bulma ümidi olmadığı için işgücünden ayrılan mezunlar yüzde 149 artmış. Ülkemizi emanet edeceğimiz, geleceğimiz olan bu gençler ümitsizlik içinde, evlerine hapsolmuş. Bu, ülkemize ve değerlerimize yakışmayan bir tablo ve giderek çıkılmaz bir hal alıyor.”







Gençlerin hayatı çalınıyor



İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel, gençlerle ilgili “Hayatları çalınıyor, en çok üretecekleri, çalışacakları yaşlarda istihdam sağlanamadığı için çaresizlik içindeler” dedi.













İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Ayhan Erel, Türkiye genelinde işsizlik oranı arttıkça gençlerin iş arama oranının da düştüğünü söyledi. Erel, yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki her 10 üniversite mezunundan 2’sinin bile iş bulamadığını ve gençlerin artık neredeyse iş bulma ümitlerinin dahi kalmadığını belirtti.





İş bulma ümitleri kalmadı





Erel, gençlerin işsizlik sorunuyla ilgili şunları söyledi: “Her yıl binlerce gencimiz üniversite hayaliyle emek veriyor. Aileleri belki birçok yerden kısıtlayıp onları okutuyor. Bugün işsizlik rakamlarına baktığımızda diploma için hayaller kuran ve mezun olan yüz binlerce üniversitelinin iş bulma ümidi dahi kalmadı. Ülkemiz artık istihdam alanı yaratamıyor. Hal böyle olunca da üniversite mezunu gençlerimiz çalışmayacaklarını kabullenmiş, iş aramıyor, evde oturuyorlar. Onların sayıları her geçen gün artıyor. 2020 yılının son altı ayına baktığımızda ülkede 2 milyon 840 bin üniversite mezunu iş başvurunda bile bulunmuyor. Bu gençler pandeminin getirdiği kısıtlamanın ve ülke ekonomisinin yetersizliğini de içine alan bir ümitsizlik içindeler. Ülkemizi emanet edeceğimiz, geleceğimiz olan gençler evlerine hapsolmuş; üretimden, milli değerleri için çalışmaktan çok uzak şartlarda bekliyor. Onların hayatları çalınıyor, en çok üretecekleri, çalışacakları yaşlarda istihdam sağlanamadığı için çaresizlik içindeler.”













Bu tablo ülkemize yakışmıyor





TÜİK’in anket verilerini de değerlendiren Erel, üniversite mezunlarının “iş olsa çalışırım” beyanı ve ile “iş bulma ümidim kalmadı” beyanını da değerlendirdi. “Ümidini kaybettiği için iş aramayan üniversite mezunlarının sayısı 17 ilin nüfusunu geçmiş durumda. Bu sayının geçen son sekiz ayda 109 bin olduğu düşünülürse 1 yılda iş bulma ümidi olmadığı için işgücünden ayrılan mezunlarda yüzde 149’luk rekor bir artış olduğu ortaya çıkıyor. Veriler geçmişle kıyaslandığında ise Türkiye’nin giderek kötüye giden sosyoekonomik gerçekleri ortaya çıkıyor. Bu ülkemize bizim değerlerimize yakışmayan bir tablodur. Ve bu tablo giderek çıkılmaz bir hal alıyor. Bundan 15 yıl önce üniversite mezunu olanların hemen hepsi iş bulabiliyor, mezun olanların işgücünün dışında olması beklenmiyordu. Bugün ise 64 yaşın altında 272 bin üniversite mezunu iş bulma ümidi olmadığı için iş aramıyor.”