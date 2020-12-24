Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine "terörist" diyerek hakaret eden ve hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi.





Kendisine iftira atıldığını ifade eden Gergerlioğlu, aslında Soylu’nun seviyesine inmek istemediğini ama bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutmak adına susmayacağını söyledi.





Gergerlioğlu “Neden bana saldırıyorlar? Kral çıplak dediğim için. 'Çıplak arama var' dediğim için. Kadınlara, erkeklere, çocuklara karşı yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar.” dedi.





“SİZİN DE HAKKINIZI SAVUNURUM”





Herhangi bir grubun üyesi olmadığını, olsa bunu kendisinin zaten açıklayacağını vurgulayan Gergerlioğlu, “Ben bir insan hakları savunucusuyum. Yıllardır hiçbir mağdurun kimliğine bakmadım. Zalime karşı mazlumun yanındayım. Sadece mağduriyetlere odaklandım.” diye konuştu.





Videolu bir açıklama yayınlayan Gergerlioğlu eğer bir gün Süleyman Soylu ya da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mağdur olursa onların da haklarını savunacağını sözlerine ekledi.





Gergerlioğlu, “Biz insan hakları savunucularını anlamayanlar, yalanlar, hakaretler, iftiralarla saldırabilir. Ama biliyoruz ki millet arkamızdadır, kamuoyu arkamızdadır, hak arkamızdadır.” ifadelerini kullandı.



