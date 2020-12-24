Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya: "Kral çıplak" dediğim için bana saldırıyorlar /24 Aralık 2020 15:57

Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya: "Kral çıplak" dediğim için bana saldırıyorlar

Çıplak arama skandalını ortaya çıkardığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine atılan iftiralara ve hakaretlere Twitter hesabından yayınladığı bir video ile cevap verdi. Gergerlioğlu, “Zalime karşı mazlumun yanındayım.” dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine "terörist" diyerek hakaret eden ve hedef gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi. 

Kendisine iftira atıldığını ifade eden Gergerlioğlu, aslında Soylu’nun seviyesine inmek istemediğini ama bir insan hakları savunucusu olarak hakkı üstün tutmak adına susmayacağını söyledi.

Gergerlioğlu “Neden bana saldırıyorlar? Kral çıplak dediğim için. 'Çıplak arama var' dediğim için. Kadınlara, erkeklere, çocuklara karşı yapılan cinsel tacize karşı çıktığım ve tüm kamuoyu yanımda olduğu için. Arkamda millet olduğu için bana saldırıyorlar.” dedi.

“SİZİN DE HAKKINIZI SAVUNURUM”

Herhangi bir grubun üyesi olmadığını, olsa bunu kendisinin zaten açıklayacağını vurgulayan Gergerlioğlu, “Ben bir insan hakları savunucusuyum. Yıllardır hiçbir mağdurun kimliğine bakmadım. Zalime karşı mazlumun yanındayım. Sadece mağduriyetlere odaklandım.” diye konuştu.

Videolu bir açıklama yayınlayan Gergerlioğlu eğer bir gün Süleyman Soylu ya da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mağdur olursa onların da haklarını savunacağını sözlerine ekledi.

Gergerlioğlu, “Biz insan hakları savunucularını anlamayanlar, yalanlar, hakaretler, iftiralarla saldırabilir. Ama biliyoruz ki millet arkamızdadır, kamuoyu arkamızdadır, hak arkamızdadır.” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Bugün Ankara’da İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Gergerlioğlu bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. Fetö’nün sözleriyle bunu ifade etmektedir. Zihni bulanmış, aklı gitmiş. F.T. teröristi olan… Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.” diyerek Gergerlioğlu’nu hedef göstermişti.
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