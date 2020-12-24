Silivri soğuktur, hele çıplaksanız!

Silivri soğuktur, hele de çıplaksanız

OYA BAYDAR | T24





Silivri soğuktur Özlem (Zengin) Hanım; bütün zindanlar sadece kış günlerinde değil, dört mevsim soğuk olur.





Sizleri çok eğlendirip güldürse de zindanların soğuğu, içerdekiler buz tutmuş yüreklerinizin, kararmış vicdanlarınızın, çoktan yitirmiş olduğunuz hak ve adalet duygunuzun ürünü bu esprilere gülemezler

"Silivri soğuktur" sözü, iktidara yamuk yaparsan Silivri'yi boylarsın anlamında kullanılıyormuş, bilmiyordum.





İnternet üzerinden yayın yapan kıytırık bir yandaş kanalda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili genç kadının ve program moderatörünün saygısız, vicdansız kah kah-kih kih'leriyle öğrendim. Edebî, mecazî anlamda değil, gerçek mide bulantısıyla kapattım videoyu.





Evet, Silivri soğuktur. Hapishaneler, zindanlar, işkence odaları, hücreler sizin buz tutmuş yürekleriniz kadar soğuktur; başına gelmiş olanlar iyi bilir.





Silivri soğuktur. Hele de çırılçıplaksanız, hele de utanması gerekenler değil, siz utanıyorsanız çıplaklığınızdan, hele de buz gibi soğuk "Silivri soğuktur" sözde esprisine kah kah-kih kih gülen Özlem Hanım yaşlarında genç bir kadınsanız.





Bütün Silivri'ler yaz kış buz keser; duygudaşlıktan yoksun, anlayışsız, düşman gözlerin önünde çıplak ve savunmasız kalmışsanız hele de.





Silivri soğuktur Özlem Hanım; ne kadar inkâr ederseniz edin, ne kadar "teröristler yalan söylüyor" derseniz deyin, zindanlar soğuk olur. Ve ne kadar suçlarsanız suçlayın gerçeği söyleme cesareti gösterenleri, devri iktidarınızda insanlık onuruna aşağılık bir saldırı olan çıplak arama vardır.





Gergerlioğlu değil, Meclis'i ve halkı siz terörize ediyorsunuz





İnsan hakları, özellikle de hapishanelerdeki hak ihlalleri konusunda tek başına bir ordu gibi çalışan HDP Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak'ta 30 üniversite öğrencisine çıplak aramayı gündeme getirdiğinde, AKP'nin parlayan yıldızlarından kah kah kih kih Özlem Zengin, "Türkiye'de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor." dedi.





Ardından Uşak Emniyet Müdürü, müdür yardımcıları, bazı polisler Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar, basından öğrendik.





İnsan onurunu çiğnemeye, insanı aşağılamaya yönelik çıplak arama ve benzeri uygulamalar bugünün sorunu değil.





Askerî darbe dönemlerinde, doğu-güneydoğu başta Anadolu hapishanelerinde, faşizan hapishane müdürlerinin yönetimindeki cezaevlerinde her zaman vardı, bugün de var.





Nitekim, çıplak aramadan geçmiş dört genç kadın ve de zamanında Gezi davasından yargılanıp beraat eden 60'ındaki mimar Mücella Yapıcı cesaretle ortaya çıkıp "bana da yapıldı" dediler.





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