Samanyolu Haber /Spor / Göksel Gümüşdağ ve eşine Koronavirüs teşhisi /25 Mart 2020 16:05

Göksel Gümüşdağ ve eşine Koronavirüs teşhisi

Spor camiasında Koronavirüs şoku. Galatasaray 2'nci Başkanı Addurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sonra Başakşehirspor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eşine Koronavirüs teşhisi konuldu.

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Koronavirüs şüphesi sebebiyle hastaneye kaldırılar Başakşehirspor'un Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eşinin testleri pozitif çıktı.

Başakşehir'den dün yapılan açıklamada Gümüşdağ'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı, ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.

Göksel Gümüşdağ'ın tedavisi sürüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

GALATASARAY ŞOKTA: TERİM VE ALBAYRAK'IN TESTİ POZİTİF

Galatasaray 2'nci Başkanı Addurrahim Albayrak ile eşine ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de Koronavirüs teşhisi konulmuştu. 

Sosyal medyada hükümetin ligleri geç tatil etmesine tepki çığ gibi büyürken,  Terim ve Albayrak çiftine "geçmiş olsun" mesajları yağıyor. 

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