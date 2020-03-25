Göksel Gümüşdağ ve eşine Koronavirüs teşhisi

Koronavirüs şüphesi sebebiyle hastaneye kaldırılar Başakşehirspor'un Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eşinin testleri pozitif çıktı.





Başakşehir'den dün yapılan açıklamada Gümüşdağ'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı, ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.





Göksel Gümüşdağ'ın tedavisi sürüyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.







GALATASARAY ŞOKTA: TERİM VE ALBAYRAK'IN TESTİ POZİTİF





Galatasaray 2'nci Başkanı Addurrahim Albayrak ile eşine ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de Koronavirüs teşhisi konulmuştu.





Sosyal medyada hükümetin ligleri geç tatil etmesine tepki çığ gibi büyürken, Terim ve Albayrak çiftine "geçmiş olsun" mesajları yağıyor.





