Samanyolu Haber /Dünya / "Görüşmeler için platform sağlamaya hazırız” /13 Ocak 2022 22:46

"Görüşmeler için platform sağlamaya hazırız”

Afganistan'da Taliban ile muhalefet arasında diyalog sağlanması konusunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, talep olması durumunda Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için kendi platformlarını sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, talep olması durumunda Taliban ve muhalefet arasındaki görüşmeler için kendi platformlarını sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Zaharova, bugünkü basın brifingi sırasında, İran’ın başkenti Tahran’da Taliban ve Afgan muhalefet arasında yapılan görüşmeye benzer görüşmenin Rusya’da yapılma olasılığına ilişkin soru üzerine, “Halihazırda Rusya’da böyle bir görüşmenin yapılması planlanmıyor. Ama genel olarak Afganistan tarafından böyle bir talebin gelmesi durumunda, Kabil temsilcileri ve yeni Afganistan iktidarına muhalefet güçlerin temsilcileri arasındaki görüşmeler için platform sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Daha önce Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, heyetlerinin Tahran’da Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud ve Afganistanlı Taciklerin liderlerinden biri olan İsmail Han ile görüştüğünü bildirmişti.


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