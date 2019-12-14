Gül - Erdoğan görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Eski AKP İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, Ocakmedya‘da yayınlanan makalesinde Şehir Üniversitesi tartışmasına değindi. Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün Erdoğan’a üniversite ile ilgili, “Düşüncelerimi başka bir mecrada açıklayabilirdim ama maksat üzüm yemek olsun dedim ve Tayyip Beyi aradım. Kendisine de ‘siz bir çözüm yolu bulabilirsiniz” dediğini aktardı.





Tekelioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık’taki konuya ilişkin açıklamasında Abdullah Gül’ün Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak kendisini aradığını söylediğini ve şu konuşmayı aktardığını hatırlattı:





Tabii bizi halef selef olduğumuz Cumhurbaşkanı aradı. Dedi işte “Siz bu işi arzu ederseniz halledersiniz.” Kendisine dedim ki “Temenni ederdim ki siz benim yerimde olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. Hamdolsun 17 yıldır bizim dönemimizde, bizim bankalarımızın hiçbirisi kasaları boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız.”





GÜL, HUKUK DIŞI YOL MU ÖNERDİ?





Yazısında, “Kasıtlı veya değil bu sözlerden Abdullah Gül’ün kendisinden hukuk dışı bir talepte bulunduğu iması ortaya çıkıyor” diyen Tekelioğlu bunun üzerine Abdullah Gül’ü aradığını yazdı.





GÜL: ORTADA GÜZEL BİR ÜNİVERSİTE VAR





Tekelioğlu, Gül’ün kendisine yaptığı şu açıklamalara yer verdi:





“Ben tartışmaya dâhil olmayı çok istemedim ancak ortada güzel bir Üniversite var, saygınlığı yüksek, kontenjanlarındaki doluluk oranı vakıf üniversitelerinin ortalamasının üstünde… Ülkemizin en seçkin Hocaları burada görev yapıyor. Açılışını Tayyip Beyle beraber yaptığımız, Mütevelli Heyet Başkanı olarak hepimizin yakından tanıdığı Ömer Dinçer’in görev yaptığı güzide bir Üniversite… Vakıf Üniversitelerini denetleyen YÖK’ün raporlarında en ufak bir sıkıntı yok.





“TELEFON İRTİBATINI DUYURMAK İSTEMEMİŞTİM”





Bana sürekli olarak bu konuda bir şeyler söylemem için ısrar edenler oldu. Onlara ben telefonla gerekli teması yaptım demek zorunda kaldım, basının bu şekilde haberi oldu, yoksa bu telefon irtibatını duyurmak bile istememiştim.





“MAKSAT ÜZÜM YEMEK OLSUN”





Düşüncelerimi başka bir mecrada açıklayabilirdim ama maksat üzüm yemek olsun dedim ve Tayyip Beyi aradım. Kendisine de ‘siz bir çözüm yolu bulabilirsiniz, devir işlemini yanlış bulmakta haklı olabilirsiniz, ama hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, mesela şartları olgunlaştırılmış yeniden tahsis düşünülebilir’ dedim. Sonra da: ‘Üniversite kendi gelirleriyle borcunu ödeyebileceğini söylüyor, bunu Ömer Dinçer de teyit ediyor, Halk Bankasıyla üniversite daha önce anlaşmıştı, kaldı ki teminatlar da yeterli, bu kolaylık başka işletmelere gösteriliyorsa bir üniversite bunu haydi haydi hak eder, bu çerçevede bir çözüm bulunabilir’ diye ilave ettim. Hukuk dışı bir yol önermek aklımdan bile geçmez.”