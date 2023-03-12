Samanyolu Haber /Gündem / Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı: Keyfiniz yerinde değil mi /12 Mart 2023 18:48

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı: Keyfiniz yerinde değil mi

A Haber’in deprem bölgesindeki çadırlarındaki rahatlığı anlattığı haberi “güldür güldür” adlı programda dalga konusu oldu. Söz konusu skeç sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasına girdi.

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

AKP’ye yakın yayın organı A Haber deprem bölgesinde skandal bir yayına imza atmıştı. A Haber muhabiri depremden kurtularak hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin yanına girip derme çatma çadırı adeta bir 5 yıldızlı otel tanıtır gibi tanıtmıştı.

A Haber muhabiri çadırı tanıtırken  “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” ifadelerini kullanmıştı.

“KEYFİMİZ YERİNDE DEĞİL Mİ”
Güldür Güldür ekibi de yaptıkları 'Cahil Savar' adlı skeçte A       Haberin bu skandal haberini eleştirel bir parodiyle ekrana getirdi.

Skeçte sözde haber yayınını sunan oyuncu, "Deprem bölgesindeki bir çadırımızın koridorundan çıktım şimdi. İnanılmaz bir çadır, gerek konforu, gerek büyüklüğü... Valla ne güzel, yemekleriniz de çok güzel, harika. Keyfimiz yerinde diyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı. 

Skeçin devamında göstere göstere yapılan deprem yardımlarını da eleştirildi. Bu skeç sosyal medyada günün konusu oldu
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