Halkbank’tan ABD’deki davada 'sakıncalı' savunma

ABD’de “İran yaptırımlarını ihlal” suçlamasıyla hakkında açılan davayı düşürmek için Yüksek Mahkeme’ye başvuran Halkbank’ın savunma dilekçesinde dikkat çeken bir detay yer aldı.





ABD’deki “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında hakkındaki davanın düşmesini talep eden Halkbank avukatları, önceki gün yapılan temyiz duruşması öncesinde Yüksek Mahkeme’ye sundukları savunma dilekçesinde, Türkiye’de 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden atılan Dr. Ali Rıza Güngen’in makalesine atıf yaptı.





GÜNGEN’İN İKİ MAKALESİNE ATIF VAR

Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde yer alan Halkbank’ın savunma dilekçesinde temel olarak “Halkbank Türkiye’dir” ve “Kuruluşundan bu yana ABD, diğer ülkelerle olan ihtilaflarını federal mahkemede yargılama yoluyla değil savaş ve diplomasi yoluyla çözmüştür. Hiçbir ABD mahkemesi, yabancı bir devletin ve onun kurumlarının cezai kovuşturmasına izin vermemiştir” tezlerine yer veren Halkbank avukatları, tezlerini temellendirmek için bilimsel makalelere atıf yaptı.





KHK ile üniversiteden ihraç edilen sosyalist akademisyen Ali Rıza Güngen’in Thomas Marois ile birlikte 2013 ve 2016 yıllarında kaleme aldığı Türkiye’deki kamu bankaları üzerine iki makale de avukatların atıf yaptıkları makaleler arasında yer aldı.





Bu makalelerden “Türkiye Halkbank’ı Türk egemenliğini tesis ederken kıt yerli kaynakları kapitalist dönüşüm için seferber etmek için kurdu” ve “Halkbank, ulusal kalkınma ve devlet inşası süreçlerinin finansmanında aktif ve etkili bir rol oynadı” ifadeleri dilekçede yer aldı.





Halkbank’ı ABD’deki davada ABD’deki Williams & Connolly LLP hukuk firmasına bağlı avukatlar savunuyor.





2016’DA ÜNİVERSİTEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ





Siyaset bilimci, araştırmacı ve çevirmen olan Güngen, doktorasını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde tamamladı. Türkiye'de borç yönetimi, devlet bankaları, küresel Güney'de finansallaşma ve devlet kuramı alanlarında yayımlanmış çalışmaları bulunuyor.





Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden görev yaparken 2016’da 677 sayılı KHK ile ihraç edilen Güngen, araştırmalarına Kanada’daki York Üniversitesi’nde devam ediyor.





‘TERÖRİST YAFTASI…’

Güngen, Halkbank’ın savunmada makalelerine atıf yapmasına ilişkin Twitter’da yaptığı paylaşımda “ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki savunmayı ‘Halkbank Türkiye’dir’le başlatıp yabancı devletlerin dokunulmazlığını öne sürmeleri beklenir ama tarafların dinlenmesi öncesindeki dilekçede makalelerimi kullanmaları yine de ilginç” ifadelerine yer verdi.





Güngen mesajında “Egemenlik ve devlet bankasının kamusallığından bahsetmeleri gerekince bu işi ciddiye alan benim gibi bir sosyalist akademisyeni (ve meslektaşlarımı) alıntılamaktan kaçamamışlar. Otorite olarak alıntıladıkları bana, aynı devletin başka birimleri terörist yaftası yapıştıradursun…”





KARAR AÇIKLANMADI

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu haklı bulup lehte karar verirse dava düşecek; aleyhte bir karar alarak federal ve bir üst mahkemenin aldığı kararları onarsa New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde davanın görülmesine başlanacak.





Tarafları iki gün önceki duruşmada dinleyen mahkeme henüz kararını açıklamadı. Kararın ne zaman açıklanacağı belli değil.





New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 2016 yılında başlayan Reza Zarrab davasına 2019 yılında sanık olarak Halkbank eklenmişti.