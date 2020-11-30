Samanyolu Haber /Dünya / Hangi ülkeler doğumla vatandaşlık veriyor? /30 Kasım 2020 14:33

Hangi ülkeler doğumla vatandaşlık veriyor?

Bazı ülkelerde vatandaşlık alabilmek için o ülke topraklarında doğmak yeterli. Topraklarında doğanlara şartsız vatandaşlık tanıyan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler doğumla vatandaşlık veriyor? Doğuştan vatandaşlık için şartlar neler?

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Dünyada her ülke vatandaşlık hakkı kriterlerini kendi belirliyor. Özellikle son zamanlarda daha da kısıtlayıcı bir hâl alan vatandaşlık hakları, özellikle birçok Latin Amerika ülkesinde kolay bir şekilde elde edilebiliyor. 

1982 yılına kadar İngiltere topraklarında doğan bir kişi doğrudan İngiliz vatandaşı olabiliyordu. Bu kriter 1983 yılından itibaren çok daha kısıtlayıcı bir hâle getirildi.

Vatandaşlık elde edebilmenin en kolay yollarından biri ise "doğum turizmi". Dünyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil olmak üzere birçok ülke, topraklarında doğduğunuz zaman şartsız vatandaşlık hakkı tanıyor.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ VATANDAŞLIK DAĞITIYOR

Ülke topraklarında doğuştan sonra verilen şartsız vatandaşlık hakkı özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaygın. 

Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve Peru gibi bölgenin güçlü ülkelerinde doğan kişilere şartsız vatandaşlık hakkı veriliyor. Doğuştan vatandaşlık hakkı Latin Amerika’da o kadar yaygın ki o bölgede yıllardır karışıklıkların ve ekonomik çalkantıların yaşandığı Venezuela da bile şartsız vatandaşlık elde edilebiliyor. 

Latin Amerika’da topraklarında doğum sebebiyle vatandaşlık hakkının verildiği diğer ülkeler şu şekilde: Uruguay, Paraguay, Belize, Ekvador, Ekvador, Nikaragua.

ABD VE KANADA DA VATANDAŞLIK HAKKI VERİYOR

Dünyada söz hakkı olan devletlerden ABD’de topraklarında doğduktan sonra şartsız vatandaşlık hakkı tanıyan devletler arasında.

Kronos'un haberine göre doğum turizminin önüne geçebilmek için çoğu Avrupa ve dünya ülkesi bu tip vatandaşlık hakkını iptal etti veya kısıtladı. 

Fransa, Avustralya, Almanya, İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İrlanda gibi ülkelerde doğan kişilerin şartsız vatandaşlık hakkı elde edebilmesi için en az bir ebeveyninin o ülkenin vatandaşı veya o ülkede birkaç yıldır yasal şekilde ikamet eden bir kişi olması gerekiyor. 

Vatandaşlık kalite endeksinde 159 ülke içinde 76'ncı sırada yer alan Türkiye’de ise doğuştan vatandaş olabilmek için anne veya babadan en az birinin Türkiye Çumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
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