Hawaii'deki yangında 115 kişi ölmüştü: 388 kişilik kayıp listesi yayınlandı

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında en az 115 kişinin ölümüne yol açan orman yangınları sonrası kayıp olduğu belirtilen kişilerden 388'inin isimleri açıklandı.







The Guardian gazetesinin haberine göre, yangından sonra kayıp olduğu düşünülen kişilerin isimlerini derleyen FBI, 22 Ağustos Salı günü yaptığı açıklamada, bin ila bin 100 kişinin kayıp olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti. Maui polis departmanı, bugün 388 kayıp kişinin isimlerinin olduğu bir liste yayınladı. Polis şefi John Pelletier, "Bugün bu isim listesini yayınlıyoruz çünkü soruşturmaya yardım edeceğini biliyoruz" dedi.





46 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Pelletier, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu isimler yayınlandığında sevdikleri bu listede olanlara acı verebileceğini ve vereceğini de biliyoruz. Bunu yapmak kolay değil ama bu soruşturmanın mümkün olduğunca tamamlanmış ve kapsamlı olmasını sağlamak için her şeyi yaptığımızdan emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.







8 Ağustos'ta başlayan ve resmi rakamlara göre 115 kişinin öldüğü yangınların ardından ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor. Maui yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, halihazırda 46 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimliği dün tespit edilen 7 yaşındaki Tony Takafua ise yangınlarda hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilen ilk çocuk oldu. Yangında yaşamını yitiren pek çok çocuk olduğundan endişe ediliyor.





MAUI BÖLGE YÖNETİMİNDEN ELEKTRİK FİRMASINA DAVA

Öte yandan, Maui bölgesi yönetimi, olumsuz hava koşullarına rağmen adanın elektriğini kesmediği gerekçesiyle Hawaii Elektrik Firması'na dava açtı. Hawaii'de orman yangınlarının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetiminin, Hawaii Elektrik Firması'nı ihmalle suçlayan bir dava dilekçesi verdiği açıklandı.





Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, dava dilekçesinde, firmanın elektrik dağıtım hatları, elektrik direkleri ve diğer ekipmanların bakım onarımı ile elektrik hatlarıyla temasını önlemek için bitki örtüsünün kontrol altında tutulması sorumluluklarını ihmal ettiği vurgulandı. Şiddetli rüzgarların, elektrik direklerini devirip akım kablolarını kopartarak bitki örtüsünü tutuşturabileceğine dikkat çekilen dilekçede, firmanın, yangın çıkması ve hızla yayılması tehlikesinin farkında olduğu kaydedildi.





Maui bölgesi yönetimi, dava dilekçesinde, diğer elektrik dağıtım firmalarının olumsuz hava koşullarında takip ettikleri prosedürlere işaret ederek "Hawaii Elektrik Firması benzer bir yöntemi takip etseydi, yangın önlenebilirdi" değerlendirmesini yaptı.





FİRMADAN AÇIKLAMA: İHTİLAFLI YOLUN SEÇİLMESİ ÜZÜCÜ

Hawaii Elektrik Firması ise davaya ilişkin "Soruşturma devam ederken Maui Bölgesi yönetiminin ihtilaflı yolu seçmesi üzücü" açıklamasını yaptı. Açıklamada, "Bu akıl almaz trajedinin ardından ilk odağımız yalnızca Maui halkına değil, ayrıca Maui Bölgesi'ne destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktır" ifadeleri kullanıldı.





Hawaii Elektrik Firması, kar amacı güden halka açık bir firma olarak, eyaletteki elektrik abonelerinin yüzde 95'ine hizmet veriyor.