Hazırlık yapıyor, kaçacak!

"Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun emriyle zoraki de olsa bir ödeme yapıyor. 'Ancak şu kadar öderim' deyip söz verdiğini bile eksik ödüyor. Son ödemelerden pek çok kulübe zırnık düşmüyor." diyen Fatih Altaylı, "Üstelik bunlar iyi günler. Yarın bu kadarı da gelmeyecek. Çok açık biçimde Bein Sports kaçmaya hazırlanıyor. Kaçacak." dedi.







Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, "Bu durumda (Futbol) Federasyon’un elinde kendini, daha doğrusu Türkiye futbolunun üyesi kulüpleri koruyacak ne var?" sorusunu yöneltti.





Altaylı, kendi sorusuna, "Hiçbir şey." cevabını verdi.





TEMİNAT MEKTUBU VARDI, O DA GİTTİ!





Altaylı devamında ise şunları kaydetti: "Çünkü ellerindeki tek koz olan teminat mektubunu da Katarlıya iade ettiler. En azından 120 milyon dolarlık küçük de olsa bir garantiyi kaçırdılar ellerinden. Katarlı da rahat rahat sözleşme şartlarını çiğniyor ve gitmek istediğini gösteriyor. Federasyon’un bir B planı var mı? O da yok. Sonuçta ne olacak? Onu da sonra anlatırız."