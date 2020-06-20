Samanyolu Haber /Spor / Hazırlık yapıyor, kaçacak! /20 Haziran 2020 18:24

Hazırlık yapıyor, kaçacak!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Süper Lig'de maçların naklen yayın hakkına sahip Bein Sports'un (Digitürk) ödeme yapmaması sebebiyle futbol kulüplerinde mali kriz yaşanacağını ifade etti.

SHABER3.COM

"Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun emriyle zoraki de olsa bir ödeme yapıyor. 'Ancak şu kadar öderim' deyip söz verdiğini bile eksik ödüyor. Son ödemelerden pek çok kulübe zırnık düşmüyor." diyen Fatih Altaylı, "Üstelik bunlar iyi günler. Yarın bu kadarı da gelmeyecek. Çok açık biçimde Bein Sports kaçmaya hazırlanıyor. Kaçacak." dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımlanan makalesinde, "Bu durumda (Futbol) Federasyon’un elinde kendini, daha doğrusu Türkiye futbolunun üyesi kulüpleri koruyacak ne var?" sorusunu yöneltti. 

Altaylı, kendi sorusuna, "Hiçbir şey." cevabını verdi. 

TEMİNAT MEKTUBU VARDI, O DA GİTTİ!

Altaylı devamında ise şunları kaydetti: "Çünkü ellerindeki tek koz olan teminat mektubunu da Katarlıya iade ettiler. En azından 120 milyon dolarlık küçük de olsa bir garantiyi kaçırdılar ellerinden. Katarlı da rahat rahat sözleşme şartlarını çiğniyor ve gitmek istediğini gösteriyor. Federasyon’un bir B planı var mı? O da yok. Sonuçta ne olacak? Onu da sonra anlatırız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hazırlık yapıyor, kaçacak! Sonraki Haber >>

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:36