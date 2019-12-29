O partiden Libya çıkışı...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Batman il keşkilatının 3'üncü Olağan Kongresi’ne katıldı.





“Artık Türkiye’yi değiştirmenin zamanının geldiğini, artık iktidara yürümemiz gerektiğini vurgulayarak iktidara doğru büyük yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz." diyen Temelli, Roboski Katliamı'nı üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen katliamı gerçekleştirenlerin serbest kaldığını, anan annelerin ise yargılandığını kaydetti.





"ACILARA BİRLİKTE KATLANARAK ACIMIZI DİNDİREBİLİRİZ"





Temelli, "Acılarımız aynı canlılığını koruyor. Bu acılara dayanmanın zor olduğunu biliyoruz, ancak bu acılara birlikte katlanarak ailelerimizin acısını hafifletebiliriz. 8 yıl önce gerçekleştirilen Roboski Katliamı, bu katliamlar coğrafyasında katliamların nasıl devam ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.





Dün Diyarbakır'da Cihan Can isimli bir gencin zırhlı araç tarafından ezildiğini kaydeden Temelli, "Bir trafik kazası olarak anlatılıyor. Bir kusur varmış. Yayada yüzde 50 kusur varmış, şoförde yüzde 50 kusur varmış. Savcının yaklaşımı böyle. Ortada suç var. O suç ne biliyor musunuz? Sokaklarımızda akreplerin, kirpilerin dolaşmasıdır. O suç nedir biliyor musunuz? Zırhlı araçlarla personel taşımaktır. Sokakları bunlarla işgal etmek, il binamızı işgal etmektir." diye konuştu.





"TARİHİ YIKARKEN UTANMADAN ŞOV YAPIYORLAR"





Temelli, “Bunlar kent yıkımcıdır, tarih ve kültür yıkımcıdır. Bu yıkımlarını gerçekleştirmek için sokaklara, evlere, hanelere şiddeti dayatıyorlar. Hasankeyf’i yıkıyor iktidar." dedi.





Temelli şunları dile getirdi: "Bir de utanmadan oradaki tarihi eserleri tırların üzerine koymuşlar, biz tarihi taşıyoruz diyorlar. 12 bin yıllık tarihi 50 yıl ömrü olan bir baraj için yıkan bu zihniyet ve iktidar, insanların gözünün içine baka baka utanmadan bir de bunun şovunu yapıyor."





TEMELLİ: LİBYA'YA ASKER SEVKİYATI İÇİN GETİRİLECEK TEZKEREYE HAYIR DİYECEĞİZ





Temelli, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Kuzey Afrika ülkesi Libya'ya asker sevkiyatı için tezkere hazırladığını belirterek, "Suriye yetmiyor, savaş aramaya devam ediyor. Şiddetini her yere sirayet ettirmeye devam ediyor. Şimdi karşımıza Libya tezkeresi geliyor." ifadelerini kullandı.





Batman İl Kongresi'nde konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, AKP hükümetinin TBMM'ye getireceği Libya tezkeresine "Hayır" oyu vereceklerini söyledi.





"Libya’ya asker göndereceklermiş. Neden Libya’ya asker göndereceğiz? Ne işimiz var bizim Libya’da?" sorularını yönelten Temelli şöyle devam etti: "Ne zaman bir örnek verse şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi kitabın adını başını okumuş ama içini okumamış. Sanıyor ki tarihteki o Libya olayları bugünkü siyasi atmosfere benzer bir şekilde gelişmiş ve bunu halka pazarlamaya çalışıyor. Libya tezkeresine hayır diyeceğiz."





"ÜLKE KAYNAKLARI ÜÇ-BEŞ MÜTEAHHİT VE SARAY TÜCCARI İÇİN KULLANILIYOR"





Temelli, ekonominin içinde bulunduğu durumu "içler açısı" diye nitelendirerek, "Meclis'ten geçen bütçeye baktığınızda bu bütçe toplumun hiçbir derdine derman olmayacaktır. Toplumun yüzde 80’i yoksul dediğimiz kategoride yaşıyor. Yoksulluk sınırı 6 bin 800 lira olmuş, asgari ücret 2 bin 324 lira oldu. Neredeyse açlık sınırında. Asgari ücretinin bu denli düşük olmasının sebebi ülke kaynaklarının halk için değil üç-beş müteahhit, silah tüccarı, saray tüccarı için kullanılmasından kaynaklanıyor." dedi.





Hangi inançtan ya da düşünceden olursa olsun hep beraber yan yana geleceklerini dile getiren Temelli, "Birlikte çözümler üreteceğiz. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi, demokratik cumhuriyeti var edeceğiz. Erken seçime kadar bir demokratik anayasa yapım sürecini başlatmak durumundayız." şeklinde konuştu.

