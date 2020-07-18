Samanyolu Haber /Dünya / 'Hepimiz aynı gemideyiz' yalanı! /18 Temmuz 2020 22:04

'Hepimiz aynı gemideyiz' yalanı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair endişelerini dile getirdi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya kargaşa içinde. Ekonomi serbest düşüş içinde. Salgın kırılganlığımızı gösterdi." dedi.

Karantinanın insanların yıllardır görmezden geldiği meseleleri ortaya çıkardığını kaydeden Guterres, bunların sağlık sistemlerindeki zayıf yerler, sosyal korumadaki açıklar, yapısal eşitsizlik, çevre durumunun bozulması ve iklim krizi olduğunu belirtti.

"TARİHİ ÖLÇEKTE BİR AÇLIK ORTAYA ÇIKABİLİR"

Guteres,Dünyanın, 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve 100 milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini dile getirdi. 

Guteres, "Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir." ikazında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guteres, dünyada açlık ve kıtlık tehlikesinin baş gösterebileceğini söyledi.

Covid-19'un insanların birçok temel konuda yanıldığını ortaya koyduğunu vurgulayan BM Genel Sekreteri, "Koronavirüs, serbest piyasaların evrensel sağlık hizmeti sağlayabileceği, ırkçılığın olmadığı bir dünyada yaşadığımız, hepimizin aynı gemide olduğumuz yönünde yaygın yanılgı ve yalanlara ışık tuttu." dedi. 

Guteres, "Gerçekte ise aynı denizde kendimizi bulsak da birilerinin süper yatlarla yüzerken diğerlerin yüzen enkaz parçalara tutunmaya çalıştığı ortada." ifadelerini kullandı.
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