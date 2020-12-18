Samanyolu Haber /Dünya / Her an anlaşma haberi gelebilir /18 Aralık 2020 12:16

Her an anlaşma haberi gelebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson müzakerelerin "ciddi bir durumda" olduğunu söyledi. Ancak yetkililer günler içerisinde bir anlaşmaya varılabileceği konusunda hâlâ umutlu.

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İngiltere'nin Brexit baş müzakerecisi David Frost, müzakerelerde "ilerlemenin tıkandığını ve zamanın azaldığını" söyledi. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde müzakerelerin "ciddi bir durumda" olduğunu ve AB'nin balıkçılık konusundaki duruşunu yumuşatmaması halinde mutabakata varılamayacağını belirtmişti.

Von der Leyen ise iki taraf arasında özellikle balıkçılık konusunda büyük farklılıklar olduğunu ve bu farklılıkların giderilmesinin çok zor olacağını söyledi.

MÜZAKEDE HER İKİ TARAF ELİNİ KUVVETLİ TUTMAK İSTİYOR

Liderlerin ümit verici olmayan beyanlarına karşın, Brüksel'deki yetkililer gelecek haftaya kadar bir anlaşmaya varılabileceği konusunda umutlu. Sahne arkasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, bu safhada menfi açıklamaların bir müzakere taktiği olduğu ifade ediliyor.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, RTE kanalına dün verdiği mülakatta, "Müzakerelerin sonlarında genellikle bir tiyatro unsuru bulunur ve yüzde 50-50 anlaşma ihtimalinin iyimser tarafındayım." demişti. 

AB başmüzakerecisi Michel Barnier'in Avrupa Parlamentosu üyelerine bugün bir anlaşmanın mümkün olacağını söylediği belirtilmişti. 

BALIKÇILIĞIN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI

Barnier bugünkü açıklamasında Brexit anlaşmasının hâlâ mümkün olduğunu, ancak büyük engeller bulunduğu söyledi.

Görüşmeler AB bayraklı gemilerin Brexit'in ardından İngiltere sularında balıkçılık faaliyeti yürütürken hangi haklara sahip olacakları faslında düğümlendi. Balıkçılık faaliyeti İngiltere milli gelirinin (GSYİH) yüzde 0,1'ini teşkil ediyor olsa da siyasi açıdan yüksek öneme sahip.
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