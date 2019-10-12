Her şeyi satacaklar! Hazine para bulmak için bakın neler yapacak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kaynak arayışıyla dikkat çekiyor.







Hazine’ye ait taşınmazların projelerin finansmanında kullanılmak üzere devredilebileceği ve böylece kaynak oluşturulabileceği belirtiliyor. Plandaki bir diğer başlıklar ise Diyanet, Saray, İçişleri ve Hazine bakanlıklarındaki bütçe arttırımı.





Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Hazine'nin kaynak arayışına ilişkin adımlar şöyle:





-Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirilecek.





-Hazine’ye ait taşınmazlar önemli kamu projelerinin finansmanında kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşlara devredilmek suretiyle ekonomiye kazandırılacak, bu sayede kaynak oluşturulmasına destek sağlanacak.





-Yatırımlara destek amacıyla Hazine’ye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilecek.





-Kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak planlanacak ve yürütülecek, yatırımların gerçekleştirilmesinde maliyet etkinliğinin sağlandığı durumlarda kullanılacak.





-Yeni yatırım projeleri geliştirilmeden önce mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak üzere yatırımlara ilişkin bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarının yapılması alternatifi öncelikle değerlendirilecek.





SARAY'A 3.1 MİLYAR TL







-Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl 2.8 milyar lira olan bütçesi 2020 için 3.1 milyar liraya yükseltildi. Geçen yılki planda 2020 için de 2.8 milyar lira öngörülmüştü.





-İçişleri Bakanlığı’nın 8.5 milyar liralık bütçesi gelecek yıl için 9.6 milyar liraya çıkarılırken, MİT’in bütçesi bu yılki gibi 2.1 milyar lira olacak.





-Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 388.9 milyar lira olan 2019 bütçesi 2020 için 434.3 milyar lira olacak.





DİYANET'İN BÜTÇESİ DE BÜYÜTÜLDÜ





-2019 bütçesi 10.4 milyar lira olan Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yıl 11.5 milyar liralık bütçe kullanacak.





-Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 238 milyon lira olan bütçesi 2020’de 9 milyar lira olacak. Ayrıca 8.7 milyar lira yedek ödenek ayrıldı.





-TBMM’nin 1.7 milyar lira olan bütçesi gelecek yıl 1.6 milyar lira olarak düzenlendi.





-Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 113.8 milyar liradan 125.3 milyar liraya yükseltildi.





BİR BAKANLIĞIN BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLDÜ





-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi ise 13.6 milyar liradan 10.5 milyar liraya düşürüldü.



