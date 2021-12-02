Hizmet Hareketi mensupları için kırmızı bülten neden kabul edilmiyor?

İstanbul’da 23-25 Kasım’da düzenlenen Interpol Genel Kurulu’nda ilk turda 151 üye ülkeden 55’inin oyunu alarak İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine seçilen Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, Interpol’ün Türkiye’nin Hizmen Hareketi üyeleri için istediği kırmızı bülten taleplerini reddettiği hatırlattı.





AA’nın aktardığına göre Sevgel, “1930’dan 2016’ya kadar 100 küsur kırmızı bülten talebimiz geri çevrilmişti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptığımız kırmızı bülten taleplerimizin hemen hemen hiçbiri Interpol tarafından işleme konulmadı. 839 kırmızı bülten talebimiz Interpol tarafından reddedildi.”





15 TEMMUZ’DAN SONRA KIRMIZI BÜLTEN TALEPLERİMİZ İŞLEME KONMADI

Interpol’un reddetme gerekçesi olarak kendi anayasasındaki “askeri, dini, ırki ve siyasi konularda tamamen tarafsız” olduğuna işaret eden 3. maddeyi gösterdiğini belirten Sevgel, Hizmet Hareketi'nin Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terör örgütü olarak

pandemi şartlarına rağmen Interpol’e üye 195 ülkenin169’unun 685 delegasyon üyesiyle katıldığını anlattı.





Sevgel bu açıklamasına karşın, Hizmet Hareketi mensupları için çıkarılan kırmızı bültenlerin, İnterpol'ün yeni yönetiminde devreye konulması için çalışacaklarını söyledi.







HUKUKSUZLUĞUN RESMİ İLANI: 123 KİŞİYİ BULUNDUKLARI ÜLKELERDEN TÜRKİYE’YE GETİRDİK







Sevgel, Türk Interpolü’nün yaptığı çalışmalara da değinerek, “Her ne kadar kırmızı bülten taleplerimiz şu aşamada karşılanmamakla birlikte 15 Temmuz’dan sonraki süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımızın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızın ve İstihbarat Başkanlığımızın çalışmaları ile dünya genelinde 123 F... mensubunu, bulunduğu ülkelerden alarak yargılanmasını sağladık.” şeklinde konuştu.











