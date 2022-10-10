Ian kimin işi?

KADİR GÜRCAN





Ian Kasırgası sonrası, Florida’da yaşayan eski bir dostuma geçmiş olsun temennisinde bulundum. Teknolojinin gözünü seveyim! Uzakları yakın ediyor. Bu arada yazarınızın, Florida’ya hatta kalbur üstü kesimin yaşadığı Orlando’ya kadar uzanan geniş bir networke sahip olduğu dikkatlerden kaçmasın! Dostum, nispeten kıyıya uzak bir yerde ikamet ettiği için, yüzyılın en ciddi felaketleri arasına giren Ian’ın gazabından kolay sıyırmış. Florida’nın (SunyState) güneş ve kumsalına aldanan tatilciler, Hurricane Season denilen ve Kasım ayı başına kadar devam eden periyodun beş-on yılda bir tekrarlanan ciddi sürprizine kötü yakalandılar. Eyaletin onlarca şehrine hala elektrik verilememiş.





Meteorolojik tahminlerin yanılma payı oldukça yüksek. Global iklim değişikliğinin inkar edilemez neticeleri, uzmanların geçmişe yönelik tecrübelerini de alt-üst ediyor. Adı üzerinde ‘forecast’, tahmin! Parmağını yalayıp rüzgar yönü ya da romatizmalarından rutubeti tespit etmekte ısrarlı olan ve teknoloji özürlü kuşak, meteorolojik tahminlerdeki hatalardan ayrı bir zevk alıyorlar. “Bakın yine bilemediler?” deyip keyiflenmek vazgeçemedikleri konforlardan. Öyle ya Cemre’nin havaya, suya ve toprağa düştüğünü kim biliyor? Meteroloji neden bunları söyleyemiyor?





Muhafazakarlık ve dini eğilimli olmakla bağnazlığı birbirine karıştıranların kronik rahatsızlığı hemen her ülkede benzer semptomlar gösteriyor. Florida, Trump’ın partisi cumhuriyetçi eğilimin kalelerinden biri. Ian Kasırgası’nı bir hafta önceden haber veren ve tedbirler konusunda oldukça hassas davranan yetkililer, eyaletin bir çok şehrinde halkı ikna etmekte aciz kaldıklarını itiraf ediyorlar. Parmağını yalayıp “Bu Meltem canım. Endişe etmeyin!” diyenler sekiz saat boyunca korkunç Ian Kasırgası’nın duvarlarını dövmesinden dehşete düşmüşler. Tabii hayatta kalanlar! Olağanüstü hal uygulaması gereği birinci derecede tehlikeli yerler zoraki olarak boşaltıldı. Buna rağmen Ian’ın geride bıraktığı maddi hasar ve can kaybı çok yüksek. Uyarıları es geçip enkaz altında kalanların kesin sayısı bilinmediği için nihai bir zarar tesbiti hala yok. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle hayati kayıp 102 rakamını gösteriyordu.





Başkan Biden, kasırgadan bir hafta önce eyalette özel hal ilan etmiş ve “Bu problem sadece Florida’nın değil, bütün ülkenin problemi!” diyerek işi sahiplenmişti. Bir kaç gün önce de enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde ziyaret etti. Hemen sağ tarafında, 2024 ABD seçimleri için potansiyel Cumhuriyetçi Parti adayları arasında sayılan, sevimsiz, Florida Eyalet Valisi Ron DeSantis yer aldı. DeSantis, soğuk, suratsız ve kötü bir Trump kopyası. Düne kadar Trump ile kuzu sarması dolma iken, DeSantis’in başkan adaylığı konuşulmaya başlayınca, kanlı-bıçaklı oldular. Biden’in Florida için gösterdiği yakın ilgi ve alaka, DeSantis’i ister istemez Başkan’a ev sahipliği yapmaya zorladı ama tedirginlik ve isteksizliği her halinden belliydi.





Ülke Başkanı ile bir eyaletin valisi arasındaki bu çalışma ahengini görünce imrendim. Neden diyeceksiniz? İstanbul’un yaşadığı tabii afetlerde yemeyip-içmeyip işi iç siyaset çöplüğüne çeviren Saray ve iktidar aklıma geldi de ondan! Şu kalitesizliğe bir bakın! Neyse, şimdilik buraya bir mim koyup, Ian’ın kimin işi olduğu konusundan kopmayalım! ABD’de katı muhafazakarlığın menbaı ve parti içi ideolojinin müsamahasız bir kült haline dönüşmesinin tipik örneği Cumhuriyetçi Parti (GOP). Haberlerde gördüğünüz bütün içi geçmiş tipler onlar! DeSantis’in Başkan Biden’a mesafeli duruşunun haklı bir sebebi var. Daha şimdiden Cumhuriyetçi Parti Dinazorları “Biden’a neden bu kadar ilgi gösteriyorsun?” demeye başladılar. Valinin dikkatli olması lazım.





22 Ekim 2012 yılında New Jersey ve civarında yaşanan Sandy Kasırgası da en az Ian kadar ağır bir felaketti ve o kasırgada 233 kişi ölmüştü. Başkan Obama’nın o ilk döneminin son günlerinde, Siyahi Başkan eyaleti ziyaret etmiş ve Cumhuriyetçi Vali Chris Christie ile samimi ve gayet insani bir görüntü vermişlerdi. O gün Obama, geçtiğimiz hafta da Biden’in partizanlık sınırlarını aşıp “Herkesin Başkanı!” olma jestleri ülke genelinde ciddi bir sempati uyarmıştı. Bağnaz Cumhuriyetçiler hariç! Onlara göre Başkan Obama’nın 2012’de ikinci dönemi kazanmasında en önemli faktörlerden birinin Sandy Kasırgası’nda gösterdiği centilmence tavır imiş! Tabii 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi başkan adaylığını kaybeden Chris Christie’nin de başını yiyen de Obama’ya gösterdiği yakın alaka! DeSantis’in Başkan Biden’dan yengeç gibi yan yan kaçmasının sebebi bu olsa gerek!





Ian Kasırgası’nın yaraları sarılmaya devam ederken, global mevsim değişikliğinin inkar edilemez bir gerçeklik olduğu daha iyi anlaşıldı. Bağnaz Cumhuriyetçi seçmenler ve bu savrulmaya benzin döken yazar, çizer ve ekran yüzleri Covid-19 için ortaya attıkları akıldışı teorileri global ısınma için de kullanmakta tereddüt etmiyorlar. Onlara göre nasıl ki Covid-19, Eski Başkan Trump’ın başkanlığını elinden almak için uydurulmuş bir China Hoax(Çin Uydurması) ise, global ısınma da Demokrat Eğilim’in entel-dantel zırvalarından biri ve Ian’ı da Florida’ya musallat eden Demokratlardan başkası değil.

Yaş ortalaması oldukça yüksek, Cumhuriyetçi seçmen yoğunluğu ile bilinen Florida, Vali DeSantis önderliğinde Covid-19 aşı karşıtlığında başı çekmiş ve eyalet, salgında ölenler açısından ABD’nin önde gelen yerlerinden biri olmuştu. Şimdi ise, salgından sağ kalanlar ve Ian Kasırga’sını hafif atlatanlar “Ian Kasırgası, global ısınmanın bir sonucu değil, Demokratlar’ın bir oyunu!” iddiası ile iklim değişikliği realitesini kabullenmektense, akıldışı bir komplo teorisine inanmayı yeğliyorlar. Bağnazlık ve akıl tutulmasının savrulduğu noktayı görün diye lafı biraz uzun tuttum ama değdi! Karnımın şişini indirmiş oldum.





Türkiye’de ekonomik çöküntü, siyasi bunalım ve uluslararası itibar kaybının sorumluları iktidar ve Saray. Muhafazakarlık ve dini eğilimi her geçen gün derin bir bağnazlığa gömülen seçmen tabanında, ülke problemlerini dış güçler ile çözme kolaycılığının tedavisi neredeyse imkansız. Acilde, yoğun bakım ünitesine bağlı iken Covid-19’e inanmayıp, başındaki hemşireyi “Ben Covid değilim, sadece gribim!” diye ikna etmeye çalışan ve aynı gün ölen Cumhuriyetçi hasta için yapılacak bir şey var mı? Ian kimin işi olabilir? Olsa olsa Demokratlar’ın! Türkiye’de doları dış güçler ve faiz lobisi yükseltiyor! Yunanistan ve Suriye ile savaşa ABD sürüklüyor! Dinin tamam ve devamı da, haşa, kerameti kendinden menkul halifenin (!) berhayat olmasına bağlı! Covid-19’a aşı üreten ABD’li ilaç firmaları bağnazlık için “You cannot fix idiots!”, “Akıl tutulmasını tedavi edemezsin! Beyhude uğraşma!” deyip konu hakkındaki bütün araştırmaları durdurmuşlar!





Kasırgalar yönünden oldukça şanslı olan dostum 2012’deki Sandy’ye de şahit olmuştu. Ian’ı da sadece elektrik kesintisi ile atlattığı işin memnun. Tam “Madem Florida’dasın, Trump’ın Mar-a Lago’sunu ziyaret edip geçmiş olsun Eski Başkan!” diye şaka yapacaktım ki dostum, “Hazret, halimizi hatırımızı sorman için için ille de Ian gibi bir kasırga mı olması lazım!” deyince, kendi kaleme yediğim gol ile doksana asılı kaldım.



