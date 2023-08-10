Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı’ndan İngiltere ve göçmen açıklaması /10 Ağustos 2023 20:53

İçişleri Bakanlığı’ndan İngiltere ve göçmen açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Londra ile Ankara arasında imzalanan ve İngiltere tarafından açıklanan 'yasa dışı göçmen' anlaşması hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık’la da işbirliği içindeyiz" denildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandığı açıklandı. İngiliz haber ajansı Reuters, anlaşma kapsamında insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacağını ve botların satışının engelleneceğini duyurdu.

İngiliz medyası, “Türkiye, insan kaçakçılığı çetelerinin merkezi olarak tanıtıldı ve Manş Denizi’nden geçen mültecilerin kullandığı botların çoğu Türkiye’de üretiliyor” yorumunu yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Anlaşmayla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

* “Küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dâhil göçe ‘kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle’ ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

* Bu çerçevede, Birleşik Krallık'la ülkemiz arasındaki ‘Göç Diyaloğu’ toplantıları 2019 yılından itibaren her yıl yapılmaktadır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız.

* Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir.

* Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğumuz teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülkeyiz.

* Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık'la da işbirliği içindeyiz.

* Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.”

TÜRK VE İNGİLİZ KURUMLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ OLACAK

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği konusunda yetkililer, Türkiye’nin, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için sadece İngiltere ile değil, birçok ülkeyle iş birliği yaptığını belirtti. Türkiye’nin, İngiltere ile de bu yönde son dönemde somut ve sonuçlara odaklı adımlar attığı kaydedildi.

Türkiye ve İngiltere, göçmen kaçakçılığı konusunda kolluk kuvvetleri istihbarat paylaşımı dahil olmak üzere iş birliği yapıyor.

İngiltere, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine yardımcı olacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek.

Ayrıca İngiltere, Türkiye’nin, göçmenlerin katıldığı örgütlü suç ağlarına karşı aldığı tedbirlere ve düzensiz göçle mücadelede attığı diğer adımlara da katkıda bulunacak.
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