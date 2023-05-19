İkinci turu Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu?

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Cook: "Otoriter yönelimini yumuşatma ihtimali düşük"

Dikkat çeken bir diğer analiz, Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayımlandı. Steven A. Cook tarafında kaleme alınan yazıda, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine giden sürecin, çetin bir mücadeleye sahne olacağı belirtildi.





Seçimlerin adil ve özgür olarak nitelendirilmesine gölge düşüren pek çok gelişme yaşandığına ve Erdoğan'ın ikinci turda da avantajlı konumda bulunduğuna işaret eden Cook, AKP liderinin bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi halinde politikalarında büyük değişime gitme ihtimalini gerçekçi bulmadığını kaydetti.