"İlkeler etrafında beraberdik, ilkeler etrafında ayrılık konuşuyoruz"

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları ile gündeme gelen "Millet İttifakı bitti mu?" tartışmaları sürüyor. Ağıralioğlu bugün CNN Türk'te yaptığı açıklamalarda "Hassasiyetlerimiz, CHP'nin bazı hassasiyetleriyle mutabık olduğu için ortak bir şuur etrafında güç beraberliğine taşıdı. Biz ilkeler etrafında beraberdik, ilkeler etrafında ayrılık konuşuyoruz. Yani, canımız sıkıldı ayrılıyoruz, keyfimizden bir araya geldik demiyoruz. Diyoruz ki, ilkeli beraberlik, ilkeli ayrılık. Şimdi ilkeli beraberliğimizin çerçevesini çizdik, dedik ki, parlamenter demokrasi, denge denetleme mekanizmaları, etkin bir yasama, müstakil bir yargı. Bu noktalarda CHP'yle beraberiz. Ardından dönüp diyoruz ki terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız" dedi.







“Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı ve bitti mi?” sorusunu ise Ağıralioğlu şöyle :cevapladı:





"Biz CHP’nin CHP bizim rehinimiz değil dedim. Bir kısmını makasladılar bu sözlerimin. Biz CHP’nin her dediğini beğenmek zorunda değiliz onlar da bizim her dediğimizi beğenmek zorunda değil. Demokrasiyi yaşanabilir kılan şey şu, farklılıklarımızı siyasal zenginlik sayacağımız bir iklim oluşturması.





Hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz bir beraberliğimiz var. Bu beraberliğin üzerimize yüklediği bir sorumluluk var. Milletimize verdiğimiz sözü namusumuz bileceğiz. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Yani ihtiyaç duyulunca bir partinin yedeği olmak için kurulmadık.





2023 denkleminde çok sular akacak. Ama bizim hassasiyetlerimiz ne? Hassasiyetlerimiz şu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini test ettik. Test edilen 1 yıllık sürede karnesinin zayıf olduğunu düşünüyoruz. Parlamenter demokrasinin ya da güçlendirilmiş bir denge denetleme mekanizmalarının sağlıklı çalıştığı yeni bir sistem inşa etmek lazım. Yani bu sistem bize uymadı. Bu hassasiyetlerimiz, CHP'nin bazı hassasiyetleriyle mutabık olduğu için ortak bir şuur etrafında güç beraberliğine taşıdı. Biz ilkeler etrafında beraberdik, ilkeler etrafında ayrılık konuşuyoruz. Yani, canımız sıkıldı ayrılıyoruz, keyfimizden bir araya geldik demiyoruz. Diyoruz ki, ilkeli beraberlik, ilkeli ayrılık. Şimdi ilkeli beraberliğimizin çerçevesini çizdik, dedik ki, parlamenter demokrasi, denge denetleme mekanizmaları, etkin bir yasama, müstakil bir yargı. Bu noktalarda CHP'yle beraberiz. Ardından dönüp diyoruz ki terörü ve şiddeti hak arama enstrümanı olarak gören hiç kimseye yakınlık olmayacak. Biz yakınlık duyana da yakınlık duymayız."