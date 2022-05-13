İmamoğlu hakkında 10 bin sayfalık rapor var; Erdoğan tutuklatmak için fırsat kolluyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hamlenin ardından Tayyip Erdoğan’ın esas hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili seçim öncesi başlatılacak soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Bold Medya’nın ulaştığı bir kaynak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda mülkiye müfettişleri tarafından yürütülen “terör soruşturmasının” tamamlandığını aktardı. Edinilen bilgiye göre, 10 bin sayfadan oluşan rapor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun masasında bekliyor. Uygun zamanı kollayan Erdoğan’ın her an Ekrem İmamoğlu’nun “terör” bahanesi ile tutuklanması için talimat verebileceği öğrenildi.







KARADENİZ GEZİSİNE BU YÜZDEN Mİ ÇIKTI?



İddiaya göre belediyede devam eden soruşturmanın tamamlandığı bilgisini alan Ekrem İmamoğlu, apar topar Karadeniz gezisine çıktı. Rize, Artvin ve Trabzon’u kapsayan üç günlük Karadeniz turu siyasi çevrelerde İmamoğlu’nun adaylık için nabız yokladığı yorumlarına yol açsa da asıl sebebin İmamoğlu’nun “güçlüyüm” mesajı vermek istemesi olduğu belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Karadeniz turu, planlama eksikliğinden dolayı İmamoğlu’na puan kaybettirecek gazeteci fotoğraflarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Erdoğan’ın memleketi Rize dahil meydanlardaki kalabalık mitingler ile İmamoğlu’nun Erdoğan’a “düşündüğünü yapma” mesajı verdiği ifade edildi.





CANAN KAFTANCIOĞLU PLANIN İLK AŞAMASI

İki kez İstanbul seçimlerini kaybeden Erdoğan, seçim öncesi ve sandıklarda yaptığı örgütlenmenin mimarı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu bir kenara not etmişti. Özellikle sandıklarda yaptığı organizasyonla iki seçimde de şaibe yapılmasının önüne geçen Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ekibi ile çalışmalarına devam edecekti. Erdoğan, kontrolündeki Yargıtay’ın jet onama kararı ile hem Kaftancıoğlu’na siyaset yasağı verdirtti, hem de Kaftancıoğlu’na hapis yolunu açtı.





SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Ekrem İmamoğlu, göreve başladıktan sonra, geçmiş dönemde yapılanları incelemek için Teftiş Kurulu’nu görevlendirmişti. Belediye’nin AKP tarafından yönetildiği döneme ilişkin İBB Teftiş Kurulu’nun 50’ye yakın yolsuzluk dosyası üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın yolsuzluk dosyasını incelemek üzere görevlendirdiği üç Mülkiye Müfettişi yolsuzluk dosyalarına el koyarak, yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınması engellendi. Aralık ayının sonlarına doğru Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı, İBB’ne ‘bazı çalışanların terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddialar’ gerekçesiyle teftiş başlattı. Devam eden teftişle ilgili Süleyman Soylu geçtiğimiz ay soruşturmanın tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti.





ERDOĞAN’IN HEDEFİNDE İMAMOĞLU VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz Aralık ayındaki Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, Ekrem İmamoğlu’nun İBB seçimlerini kazanmasının ardından işe alınan personel arasında “terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin olduğunu” iddia etmişti. Erdoğan da 23 Aralık’ta AKP’li belediye başkanlarının katıldığı Kızılcahamam kampında, İBB’de terör örgütleri ile iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyede işe alındığını iddia etmişti.