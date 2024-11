İmamoğlu'ndan net mesaj: 'Mansur Başkanla aramızda koltuk kavgası yok'

'FİKİR BİRLİĞİ ZEMİNİ BİZİ MUTLU ETTİ'

Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına inanıyorum. (Kayyım) Umarım bunun ülkenin gündeminden çıkması adına değişimi yaparlar. Beklentimiz bu yönde.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir dizi ziyarette bulundu.İmamoğlu ile CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir arasındaki görüşme başladı. İmamoğlu ile başkanvekilleri arasında yapılan görüşme Günaydın'ın odasında gerçekleştirildi.İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.İmamoğlu CHP lideri Özel'i ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bugün Ankara programımız kapsamında Sayın Mansur Yavaş başkanımızı ziyaret ettim. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mansur Başkanımızla aynı görüşleri paylaşan iki belediye başkanıyız. İki yol arkadaşı olarak her zaman iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük iki şehrine başkanlık yapıyoruz.İktidarda olanların milletin tercihlerine saygı duymak yerine kendi fikrine hizmet etsinler bakışına, bizlere yönelik saldırı başlattıklarınızı görüyoruz. Siyasi münafıklık yapanlara söyleyecek sözümüz yok. Ancak milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda, koltuğa makama, rollere değil milletin menfaatine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır. Bundan asla vazgeçmeyiz. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.Bize yapılan saldırıları asla tesadüf ve tekil olarak değerlendirmiyoruz. Partimize yönelik topyekün bir saldırı boyutuna ulaştığını tespit ediyoruz. İlk genel seçimde millet iradesine engelleme olarak da görüyoruz. Tüm saldırılara karşı milletimizle birlikteyiz.Bu ziyaretlerdeki temel amacımız iktidarın giderek bir yönetim sistemine dönüşen kayyım sürecine dair ortak bir tutum geliştirmek ve ülkemizi milletin iradesine darbe vuran bu antidemokratik yaklaşımdan kurtarmak için bir süreç aydınlatması yapmak, TBB çerçevesinde bu süreci tamamen bu ülkenin üzerinden kaldırabilecek adımı TBMM üzerinden tarifini yapmaktı. Bu çalışmalar değerli karşılık buldu. Fikir birliği zemini beni ziyadesiyle mutlu etti.Genel Başkanımızla iktidarın izlediği kumpas politikalarını, vesayetçi düzeni, başta ekonomi olmak üzere halkın gerçek gündemini görünmez kılan hileli adımlarının nasıl büyüdüğünü konuştuk. Bunlara karşı halkın gündeminden kopmadan, kumpaslara boyun eğmeden nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda çok kıymetli görüş alışverişlerinde bulunduk.TBB ve İBB Başkanı olarak genel başkanımızla belediyelerin iktidarın saldırıları karşısına dirençli özgüvenli tutumlarını milletin iradesini vesayetçilere kurban etmeme konusunda kararlılığını anlattım.Bu vesileyle genel başkanımızla geniş anlamda görüşlerimi paylaştım. Genel başkanımızla, belediyelerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizi ve ülkemizi iktidarların atadığı şahıslar değil, milletin seçtiği siyasetçiler ve belediye başkanlar yönetmelidir. Hükümetin yargı ve kayyımlar eliyle kendi iradesini milletini dayatma politikası ne yazık ki kardeşliğimizi baltalıyor.Hükümetin en derinden sarsan ekonomi politikalarındaki süreçteki yetersizlik ve sıkıntıları çözme adına atmak istedikleri adımları dahi dünya ölçeğinde itibarsızlaştıran bir sürece taşıyor.Milletin iradesine sahip çıkmak aslında ülkemizin bugününe değil geleceğine sahip çıkmaktır. Bugün iktidarda olanlar, ilk seçimlerde ortaya çıkacağı belirginleşen milletin kararını engellemek üzere her türlü hukuksuzluğa tenezzül eden adımlar atmaya karar vermiştir. Bu adımları atma konusunda belli hazırlıklar artık sokakta kahvehane dedikodusuna kadar ulaşmıştır.İşte yaşıyoruz, konser tartışması, yok efendim SGK borcu tartışması, müfettişler, kayyımlar her biri birbirinden trajik hamleler. Kendi koltuğunu milletin menfaatinin üstünde görenlerin çaresizliğini gösteren detaylardan ibarettir bu çalışmalar.O milletin demokratik ve güçlü cephesi bugünkü organize kötülüğe karşı mutlak bir zafer elde edecektir.İmamoğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Ne yazık ki arzu etmediğimiz ve yaşanmasından ötürü hepimizin demokrasi adına, seçme seçilme hakkını zafiyete uğratması adına kayyım sürecine dair malum çoktepkili bir pozisyondayız.Bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin gündeminden kalkmasını çok arzu ediyoruz. Böyle bir kötü iradeyi kullanma konusunda, hak elde edilmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri elbette ki Meclis’imiz. Bu manada daha önce Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmeyle başlattığımız turlarımızı bütün siyasi partilerle olabildiğince görüşmeye gayret ettik.Bu görüşmeler sonucunda aldığımız olumlu cevapları ve geri dönüşleri grup başkanvekillerimizle paylaştık. Kendilerine TBB olarak da özellikle OHAL KHK’sı olarak gündeme girmiş ve gerçekten, asla demokratik olmayan bir zeminde uygulama imkanı veren kötü bir bölümünü başta olmak üzere raporla sunduk.Bugün TBB Başkanı kimliğimle kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına yönelik aşamaları konuştuk. Makul bir zemine ulaştı. Bundan sonra siyasi partilerin katılımıyla, güçlü bir sunumu yapacaklar başkanlarımız.(Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşme talebi üzerine) Bize dönüş olmadı. Olursa, memnuniyetle görüşürüz. Ne MHP lideri Bahçeli'ye ne Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yaptığımız randevu talebimizi geri çekmiş değiliz.