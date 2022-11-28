İngiltere’den Çin'e BBC tepkisi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin’de ülkenin ‘sıfır-COVID’ politikasına karşı protestoları takip eden bir BBC muhabirinin gözaltına alınmasının ‘şoke edici ve kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Sözcü,“Sadece işini yapmakta olan bu gazetecinin tutuklanması şok edici ve kabul edilemez. Gazeteciler gözdağı korkusu olmadan işlerini yapabilmelidir.” ifadelerini kullandı.







BBC muhabiri Edward Lawrence, dün Çin’de gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.





İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, dün Çin’de COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği esnada gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BBC muhabiri Lawrence’a ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu.





Lawrence’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Cleverly, basın ve protesto özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir ülkenin bundan muaf olmadığını vurgulayan Cleverly, “BBC muhabiri Edward Lawrence’ın Çin’de gözaltına alınması derin endişe verici. Gazeteciler, görevlerini gözdağı olmadan yapabilmeli.” ifadelerini kullandı.





BBC: ÇİN’İN AÇIKLAMALARINI İNANDIRICI BULMUYORUZ

BBC’den yapılan açıklamada, Lawrence’ın maruz kaldığı muamelenin ‘son derece endişe verici’ olduğu vurgulanarak, daha sonra Lawrence’ı serbest bırakan yetkililerin, ‘kalabalıktan COVID-19 kapmaması için kendi iyiliği gözetilerek gözaltına alındığı’ iddiası dışında Çin’den resmi bir açıklama veya özür gelmediği belirtildi. Açıklamada, “Bunu inandırıcı bir açıklama olarak görmüyoruz.” ifadesine yer verildi.







ÇİN: GÖALTINA ALINDIĞINDA GAZETECİ OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BBC muhabirinin Şangay’daki sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ederken polis tarafından gözaltına alındığında ‘kendisini gazeteci olarak tanımlamadığını’ söylediğini belirtti. Cao, şu ifadeleri kullandı: “İlgili Şangay yetkililerinden öğrendiklerimize dayanarak kendisini bir gazeteci olarak tanımlamadı ve basın kimlik bilgilerini gönüllü olarak sunmadı. Yabancı gazeteciler, her zaman Çin yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışabilirler.”



