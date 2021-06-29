Instagram'da 'yukarı kaydır'da yeni dönem

Instagram, hikayelerinde bağlantı yönlendirme özelliğini sınırlı bir şekilde uyguluyordu. Ancak şirket tarafından bugün alınan karara göre, bu özelliği genişletebilmek için yeni bir test başlatılıyor.







Ancak yeni özellik bağlantıyı yukarı kaydırmak yerine bir bağlantı etiketi olacak.Ancak yeni özellik bağlantıyı yukarı kaydırmak yerine bir bağlantı etiketi sunuyor. Bu etiketler üstüne tıklanınca çalışarak, yukarı kaydırma bağlantısı ile aynı işlevi görecek.





Instagram'ın ürün müdürü Vishal Shah, The Verge'e verdiği demeçte test denemelerinin şimdilik küçük bir aşamada olduğunu ve insanların bağlantılardan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek üzerine olduğunu söyledi.





Yeni özellikte yanlış bilgi ve spam'e özellikle dikkat edilirken, insanların gönderdiği bağlantı türleri izlenecek.