Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 14 bekleyenlere kötü haber /07 Kasım 2022 13:40

iPhone 14 bekleyenlere kötü haber

Apple, iPhone 14 ve diğer bazı ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD merkezli Apple şirketinden müşterilerine kötü haber geldi. Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'un bulunduğu sanayi parkı çevresinin artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden karantinaya alınmasıyla "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçildiğini açıklayan Apple, üretimde yavaşlamalar meydana geldiğini duyurdu.

iPhone'un son çıkan modellerini almak isteyen müşterilerin uzun süre beklemek zorunda kalabileceğini belirten Apple, "Şu an, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max üretiminde önceden tahmin ettiğimiz rakamların dışında düşüşler bekliyoruz. Müşterilerin, yeni ürünleri satın alabilmesi için daha uzun süre beklemesi gerekecek" açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Üretimin normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Apple, "Her işçinin güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanması kapsamında tedarikçilerimiz ile üretimin normal şartlara dönmesi için yakından çalışıyoruz" dedi.

İPHONE FABRİKASININ BULUNDUĞU ALANDA KARANTİNA

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da içinde buluduğu Zhengzhou Havalimanı Ekonomi Bölgesi’nde 2 Kasım'da ‘sessiz yönetim’ adı altında yeni bir karantina uygulamasına geçilmişti.

Karara göre, personelin sanayi parkından çıkışı yasaklanırken, araçların tesise giriş-çıkışları özel izne tabi olmuştu. Karantina uygulamasının 9 Kasım'a kadar süreceği açıklanmıştı.

İPHONE FABRİKASINDAN KAÇMIŞLARDI

Zhengzhou’da yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında, kentte ekim ayı içinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle katı tedbirler alınmıştı.

Foxconn’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim itibariyle işçilerin yemekhanelerde yemek yemesi yasaklanmış, işçilerden yemeklerini kaldıkları yurtlara götürmeleri istenmişti. Görgü tanıkları, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte, birçok işçinin sırt çantaları ve valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştığını aktarmıştı.

ÇİN, "SIFIR COVİD" STRATEJİSİNİ TERK ETMİYOR

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Covid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.

Çin’de iktidarı elinde tutan Çin Komünist Partisi’nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi’nde ‘sıfır Covid’ politikasının süreceği sinyali verilmişti.
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