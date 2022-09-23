İran istihbaratına casusluk yapan savcı Davut Yılmaz’a ne oldu?

Yandaş Sabah’ta yer alan habere göre, HSK tarafından 8 Şubat 2022’de açığa alınan ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanmıştı. İran istihbaratının Türkiye’de gerçekleştirmeye çalıştığı “muhalif kaçırma” operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) radarına takılmış, geçtiğimiz Şubat ayında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açılan davada sanıkların, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.



Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiş, diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları öngörülmüştü.



İRANLI REJİM MUHALİFLERİN KAÇIRILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPTI



İddianameye göre savcı Davut Yılmaz ise 2019-2022 yılları arasında 3 ayrı İranlı rejim muhalifinin kaçırılmasında ve kaçırılma girişiminde Sağlam’la işbirliği yaptı. Yılmaz’ın, kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak örgütlü bir yapı oluşturduğu, bu yapının içerisinde Metin Ergün, Mehmet İyigün isimli eski polis memurları ile hiyerarşik bağ kurdu.



ÖRGÜTÜN HAREKET ALANINI GENİŞLETTİ



İddianamede, Yılmaz’ın bu eylemlerini +18….73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak gizlilik içerisinde yürüttüğü, kamu görevini kullanarak örgütün hareket alanını genişlettiği anlatıldı.



BİLGİLERİ İRAN İSTİHBARATINA ULAŞTIRDI



İddiaya göre, savcı Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei’nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019’da Savcı Davut Yılmaz tarafından UYAP’a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.



YÖNETİCİLERİ MAKAMINDA AĞIRLADI



Yılmaz, İran istihbaratıyla kurduğu güvene ve menfaate dayalı ilişki ile kendisine verilen operasyonel faaliyetleri organize etti. Kurduğu suç örgütünü yöneterek milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit edecek nitelikteki gizli bilgileri casusluk amacıyla temin etti ve örgüte iletti. Yılmaz’ın, İranlı muhalifleri kaçırma amacıyla kendi adına kayıtlı lüks marka 34 EB.. ve 34 BT…. İle başlayan kiralık aracına Adalet Bakanlığı logolu ve çakar sistemi kurdurduğu saptandı. Yılmaz’ın, yöneticileri İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini’yi adliyedeki makamında ağırladığına iddianamede dikkat çekildi.



BİRİNİ KAÇIRDILAR İKİNCİSİNDE BAŞARISIZ OLDULAR



Denizli’de yaşayan Mashali Firouzei ve ailesi, 2019 Şubat ayında savcı Davut Yılmaz’a ait araçla İhsan Sağlam’ın ekibi tarafından önce İstanbul-Denizli ve son olarak Morteza Sultan Sanjari’ye Van’da teslim edilerek İran’a kaçırıldı. 3 kişilik Firouzei ailesinin İran istihbaratına teslim edilmeden önce savcı Davut Yılmaz’ın İhsan Sağlam’ı makam odasında ağırladığı tespit edildi. Yalova’da ikamet eden ve uluslararası koruma kararı altına alınan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı olan şartlı mülteci Mohammed Rezaei’nin 50 bin dolar karşılığında Sağlam ve ekibi tarafından kaçırılması hedeflendi. İran’dan gelen askeri istihbarat sorumlusu Seyidmehdi Hosseini, Davut Yılmaz’ı 2019 Eylül ayında adliyedeki makam odasında ziyaret etti ve Rezaei’nin kaçırılması için 50 bin dolar karşılığında son konuşmalar gerçekleştirildi. Ancak Rezaei’nin kaçırılma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.



100 BİN DOLAR’A ANLAŞTILAR



Üçüncü girişimleri ise İran’dan Türkiye’ye göç edip Zonguldak’ta yaşayan bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani’ydi. İran istihbaratı, Golshani’nin geçtiğimiz Aralık ayında kaçırılması için Sağlam’a 100 bin dolar teklif etti ve anlaştı. Golshani’nin takip edildiği araç ise savcı Davut Yılmaz’a aitti. Golshani’nin kaçırılma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.



SAVUNMASINDA “KORONAVİRÜS UNUTKANLIK YAPTI” DEDİ



Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, savunmasında çok ağır koronavirüs geçirdiği için unutkanlık yaşadığını belirterek hakkındaki tüm iddiaları da reddetti. Yılmaz, devletçi ve milliyetçi bir insan olduğunu, hiçbir İran devlet görevlisiyle alakası olmadığını belirterek kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.



HSK İHRAÇ ETTİ



Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, casus savcının durumunu görüşmek üzere bugün toplandı. Yapılan toplantıda Cumhuriyet Savcısı Yılmaz hakkında elde edilen son bilgi ve belgeler incelendi. Mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte davranışlarda bulunan ve 8 Şubat 2022’de açığa alınan Yılmaz’ın, meslekten ihraç edilmesine karar verildi.