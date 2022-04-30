İspanya'da şampiyon Real Madrid

La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 35'inci haftasında Real Madrid, Espanyol'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Real Madrid'in gollerini Rodrygo (2), Asensio ve Karim Benzema attı. 81 puana ulaşan Real Madrid, şampiyonluğunu ilan etti.
Real Madrid toplamda ise 35'inci şampiyonluğuna ulaştı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de 5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör unvanını kazandı.
Ancelotti, 2003-2004 sezonunda Milan'la İtalya'da, 2009-2010 sezonunda Chelsea'yle İngiltere'de, 2012-2013 sezonunda Paris Saint-Germain'le Fransa'da ve 2016-2017 sezonunda Bayern Münih'le Almanya'da kupaya uzanmıştı.