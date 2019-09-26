İstanbul'da cami minaresi yıkıldı, Şirinevler'de bina yan yattı

SAMANYOLUHABER- İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının yakınındaki caminin iki minaresinden biri yıkıldı.
ŞİRİNEVLER'DE HASAR GÖREN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada,"Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi. Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu." denildi. Şirinevler'de hasar gören bina tahliye edildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.
Hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışma başlatıldı.
"BİR KİŞİNİN BACAĞI KIRILDI"
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını, başka hasar olmadığını söyledi.
Hançerli, "Can kaybı yok, ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı." dedi.
İstanbul bugün Türkiye saati ile 13:59'da şiddetli depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü hakkında 5.7, 5,8 ve 6.0 olmak üzere üç ayrı rakam açıklandı.
Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan depremin ardından Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem kaydedildi.
Şiddetli sarsıntıda kendilerini sokağa atanlar cep telefonları ile yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
Valilik şu ana kadar depremde can kaybı ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmediğini kaydetti.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde personel kampüsteki açık alanlara çıkarıldı.
"YER KABUĞUNU KIRABİLECEK BÜYÜKLÜKTE, BÜYÜK ARTÇILAR OLABİLİR"
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir." dedi.
"Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız." diyen Kınık, "1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı." ifadelerini kullandı.
NTV canlı yayınına telefonla katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi.
Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz." diye konuştu.
PROF. DR. SİNAN ÖZEREN: ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR
İstanbul Teknik Üniversetisi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti: "Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."
ŞİDDETLİ DEPREM ESNASINDA HALK SOKAĞA FIRLADI
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Silivri ve Avcılar'da okullar tedbiren tahliye edildi.