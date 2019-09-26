İstanbul'da cami minaresi yıkıldı, Şirinevler'de bina yan yattı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir." dedi.

"Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız." diyen Kınık, "1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı." ifadelerini kullandı.





NTV canlı yayınına telefonla katılan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi.





Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz." diye konuştu.





PROF. DR. SİNAN ÖZEREN: ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR





İstanbul Teknik Üniversetisi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti: "Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."



