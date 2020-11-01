Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da ekim ayı enflasyonu belli oldu /01 Kasım 2020 12:53

İstanbul'da ekim ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 2.45 ve toptan fiyatlar yüzde 2.44 arttı. Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12.40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise 14.45 artış yaşandı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2020 itibarıyla İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2.45, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2.44 arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 12.40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise ise 14.45 artış yaşandığı görüldü.

Geçen ay giyim harcamalarında yüzde 5.31, gıda harcamalarında yüzde 3.66, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.19, konut harcamalarında yüzde 0.63, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.04 artış görüldü.
Toptan fiyatlar ise ekimde bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.38, gıda maddeleri grubunda yüzde 3.80, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.20, madenler grubunda yüzde 0.85, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0.85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.33 arttı.
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