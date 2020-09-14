Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçiş mesaisi /14 Eylül 2020 19:57

İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçiş mesaisi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgın tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişle ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor. Çatalca'da ayçiçeği hasadına katılan Vali Ali Yerlikaya, burada İstanbul'da geçilmesi planlanan kademeli mesai ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

Yerlikaya, "Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir belediler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz" diye belirtti.

İstanbul için kademeli mesai üzerinde çalışıırken, Ankara'da kademeli mesai sistemine geçilmişti. Mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulanması kararlaştırılmıştı.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" açıklaması yapmıştı.
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