İşte 9 Soruda Teksas krizi

1. Kriz ne zaman başladı?

Ocak 2021’de Demokrat Joe Biden başkanlığa geldiğinde ‘‘Yeni yasa yapmıyorum, kötü politikaları berhava ediyorum’’ diyerek selefi Donald Trump’ın birçok kısıtlayıcı göç politikasını iptal etti. Bunun üzerine sadece bir ay içinde güney sınırından giren yasadışı göçmen sayısı 20 bin artarak 100 bine çıktı.

2. Gerilim nasıl tırmandı?





3. Dikenli teller nerede?

Gerilimin merkez üssü, Eagle Pass adlı 28 bin nüfuslu bir Teksas kasabası. Kasabadaki Shelby Park, ABD’nin güney sınırında yasadışı göçmen geçişinin en yoğun olduğu nokta.













5. Eyaletlerin göç meselesinde yetki alanı ne?





6. Abbott ve 25 eyalet valisi ne dedi?





Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra ‘‘Bu burada bitmez’’ diyen Abbott, Biden’ın halkı yalnız bıraktığını ve sınırları koruyamadığını söyledi. Dahası sınır güvenliğini sağlamaya aynen devam edeceklerini vurguladı.





7. Teksas’ın bağımsızlık ilan etmesi mümkün mü?





ABD’de anayasal olarak eyaletlerin bağımsızlık ilan etme yetkisi yok. Yine de Teksas’ta siyasilerin bile dillendirdiği bir şehir efsanesi var: “1845’te birliğe girerken bağımsızlık ilan etme hakkımızı koruduk. İstersek tekrar bağımsız oluruz.”





8. Trump ne dedi?





5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminde Biden’ın rakibi olmaya aday Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump da Teksas’a arka çıktı.





9. Abbott’a tepkiler nasıl?





Ay başında sınırdan geçmeye çalışan üç Meksikalının nehirde boğularak ölmesi, ABD İç Güvenlik Sözcüsü Luis Miranda’nın sert tepkisine yol açmıştı. Miranda, eyalet-federal hükümet yetki alanlarına dikkat çekmişti: “Teksas, ABD Sınır Devriyesi’nin ABD yasalarını uygulamasına müdahale etmeyi bırakmalı.”

