İşte Akşener'in masasındaki son anket

ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞI





ANKETLERDE SON DURUM





İYİ PARTİ NERELERDEN OY ALIYOR?





6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?





İYİ PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI MI ÇIKIYOR?





AKP 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Akademisyen - Yazar Dr. Erol Mütercimler, İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Dursun Çiçek ve Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.Programa canlı bağlantı yoluyla katılan Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '3. kez adaylığı' polemiği ile ilgili, ''Bu konu hukukçuların, özellikle Anayasa hukukçularının konusu.'' dedi.Aynı zamanda hukukçu olan Poyraz'ın açıklamaları şu şekilde;Sayın Erdoğan’ın bugün ‘Ekonomik kriz yok, her şey güllük gülistanlık’ propagandalarının ya da buna ilişkin beyanlarıyla ilgili sandıkta vatandaşla yüzleşmesi hem siyasi ahlak açısından hem de Sayın Akşener’in verdiği mücadeleyle yüzleşmesi gerekir.Daha önceki Cumhurbaşkanlığı pozisyonu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın bir arada olduğu bir pozisyon. 2017 referandumundan sonraki durum ise yürütmenin sadece Cumhurbaşkanı'nda olduğu bir pozisyon bu da yeni bir durumu ortaya koyuyor.Ben stüdyodaki yorumcuları, diğer gazetecileri, uzmanları tenzih ederek söylüyorum. Bu konu hukukçuların, özellikle Anayasa hukukçularının konusu.İYİ Parti olarak aslında özel bir anket yaptırmıyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyan, aynı zamanda güvenilirliği de Türkiye çapında tescilli birçok anket firmasında İYİ Parti 21, 21,7 civarında ortalamalarla gösteriliyor.Biz Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in seçmen veli nimettir, esnaf için nasıl müşteri veli nimetse, siyasetçi için de seçmen veli nimettir'' vurgusunu merkeze alıyoruz. Burada sayın Genel Başkanımızın genel duruşu şu; herhangi bir seçme grubunu, ideolojik, mezhepsel, etnik biz bu şekilde ayrıştırmıyoruz. Bunu da ayrıştırmanın bir çeşidi olarak kabul ediyor sayın Genel Başkanımız. İyi Partinin çizgisi her türlü imtina etmek üzerine kurulu. O yüzden bizim doğrudan bir seçmen hedef kitlemiz yok?Bir önceki Anayasa’daki muhalefetin, muhaliflik duygusuyla iktidarı sıkıştırdığı alanlar vardı. Bunları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de muhalefet duygusuyla değil yapıcı muhalefeti merkeze alarak birtakım düzenlemeler yaptık.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de bu ülkenin temel sorunu sistem sorunu olduğu, bunu AK Partili düşünür, yazar, AK Partili büroktarlar, AK Partili milletvekilleri için de bu sistemin işlevselliğinin oluşmadığı farkındalıkları. Bütün bunları hepsini bir araya alarak içinden hakaret, küfür, ötekileştirme, itham oluşmayan kavramlar üzerinden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı oluşturuldu. Bu mutabakatı konuşmamak adına, bu mutabakatın içeriğini yorumlamamak adına, çünkü bu mutabakatın içeriğine ilişkin ben bugün AK Parti'nin hiçbir kurmayından bu mutabakatı eleştiren bir cümle duymadım.Bu mutabakat Türkiye’nin gelenek, görenek, örf ve adetlerini temele alarak hazırlanmış bir metin. Bunu ortadan kaldırmak yerine bunu yok sayarak, bütün gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ üzerine.Bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın işbirliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yarattığı cumhurbaşkanlığı makamı ve ona atfettiği anlam farklı. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı makamına parlamenter sistemi içselleştirerek İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı makamına atfettiği anlam farklı.Sayın Genel Başkanımız dedi ki; 'Ben başbakanlığa talibim. 1. parti olup Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçip başbakan olmaya talibim ve hedefim bu. Bu bir liderin kararlılığını gösterir.Programın konuklarından gazeteci Hacı Yakışıklı, Kılıçdaroğlu 'gösterirlerse aday olurum' demişti. Genel Başkanınız Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' demesine rağmen Sayın Akşener neden 'Kemal bey adayımızdır' demedi, demeyecek mi, yoksa hiçbir zaman mı demeyecek, demek için neyi bekliyor?, sorusuna ise Poyraz, şu yanıtı verdi;Sayın Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman 'adayım' diye bir beyanda bulunmadı. Sayın Kılıçdaroğlu adayım' dediği zaman bu işlerin işleyeceği prosedür bellidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda '6'lı masa karar verecek. 6'lı masanın uygun göreceği bir aday olacak'' gibi birçok beyanı var. Sayın Kılıçdaroğlu 'adayım' demeden tıpkı sayın Cumhurbaşkanının bir seçim kararı alıp aday olması gibi. Yani se'ler sa'lar inanın vakit kaybediriyoruz. Günü geldiğinde muhakkak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler, aday olmak istediklerini beyan edip bunu da resmi olarak kamuoyuna duyururlar.