İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında kullandığı “Bizde kıvırma yoktur, U dönüşü yoktur, çark yoktur, suya yazı yazmak yoktur” şeklindeki ifadelerine videolu cevap geldi. Özkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 7 farklı açıklamasını “yorumsuz” notuyla paylaştı.
İşte Bahçeli’nin U dönüşü yaptığı açıklamaların bazıları
“ERDOĞAN’DAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ”
‘Bizde kıvırma yoktur’ diyen Bahçeli, bugün yere göğe sığdıramadığı Erdoğan hakkında 8 Nisan 2014 tarihinde TBMM’de partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Türklüğü reddeden, TC’yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olmaz!”
”MHP SÖZÜNÜN ERİDİR, ADAYIMIZ ERDOĞAN”
2014’te ‘Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz’ diyen Bahçeli 16 Ekim 2020’de TBMM Grup toplantısında şu ifadeleri kullandı:
‘‘Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır, Türk milleti Cumhur İttifakı’yla kutlu yarınlara yürüyecektir.’’
”KANAL İSTANBUL DEĞİL ÇILGIN SOYGUN DÜZENİ PROJESİDİR”
07 Mayıs 2011’de MHP’nin Bayrampaşa Seçim Yönetim Merkezi’nin açılışında partililere hitap eden Bahçeli, Erdoğan’ın Kanal İstanbul Projesi’ni şöyle tepki göstermişti: ‘‘Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da ‘İstanbul Kanalı ve bu bir çılgın proje’ diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir.’’
”BAŞKANLIK DEMEK FEDERASYON DEMEKTİR”
26 Nisan 2015’te Almanya’nın Oberhausen kentinde gerçekleştirdiği ilk yurtdışı mitinginde başkanlık sistemiyle ilgili sert eleştirilerde bulunan Bahçeli şöyle demişti: Başkanlık demek federasyon demektir. Bu da Türkiye’yi bölünmeye götürecektir. Bu da Türkiye’yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisi ile pazarlıklarda, yeni anayasa ile bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi, bu ihanet sürecinin sonuçlandırılması için istenmektedir. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi, Erdoğan’ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilmesi, bunun için istenmektedir.’’
”MHP, PARLAMENTER SİSTEMİN REVİZE EDİLEREK GÜÇLENDİRİLMESİNDEN YANADIR”
05 Ocak 2016’da Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında, “MHP başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesinden yanadır. Anayasa çalışmalarında başkanlık sisteminin tıkaç görevi görmemesi en halisane dileğimizdir” demişti.
”PARLAMENTER SİSTEME DÖNMENİN HESABINI HANGİ SİYASİ DEFOLAR YAPARSA YAPSIN, NAFİLEDİR”
13 Ekim 2020’de TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, ‘‘Kim aday olursa olsun, hangi partiler zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İttifakı’nın fedakarlıklarıyla çizilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir.