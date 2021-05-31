İşte Bugünün önemli gelişmeleri













SEDAT PEKER'DEN YİNE SES GETİRECEK İDDİALAR

Türkiye gündemi, 2 Mayıs’tan bu yana Türkiye'de suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla aranan Sedat Peker’in sosyal medyadan paylaştığı videolarda ortaya attığı iddialarla meşgul oluyor. Vahim suçlamaların, isnatların yer aldığı ifadeler dünyada da manşetlere taşındı. Bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kişi kayıtları izledi. Peker, 8’inci videosunda da dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı Tanrıverdi’nin özel güvenlik şirketi SADAT’ın, kendisinin üzerinden cihatçı terör örgütü El Nusra’ya silah ve mühimmat taşıdığını öne sürdü.

Suriye ile yasadışı ticaret için Saray bürokratı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’dan onay gerektiğini iddia eden Peker, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın da şirketleri üzerinden yapıldığını söyledi.

Son videosunda Erdoğan'ın açıklamalarına sitem eden Peker ‘Bir dahaki videoda baş başa konuşacağız Tayyip Abi. Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz’ diye seslendi.”

Sedat Peker’in yeni iddiaları az sayıda gazete ve televizyonda fazla büyütülmeden haber oldu .





GÜMRÜK KAYITLARINA GÖRE VENEZUELA'YA NE GİTTİ?





Sedat Peker, “Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın uyuşturucu güzergâhı kurmak için Venezüela’ya gittiğini iddia” etti. Binali Yıldırım da “Oğlum Venezüella’ya maske ve test kiti yardımı götürdü” dedi. Yıldırım’ın Venezüella’ya gittiği döneme ait gümrük kayıtları ortaya çıktı. Ziyaretin öncesini de kapsayan üç aylık dönemde Türkiye’den Venezüela’ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezüella’daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi.





KENYA'DAKİ KAYIP ÖĞRETMENİ MİT KAÇIRMIŞ

Kenya'da kaybolan ve 3 Mayıs'tan bu yana yakınlarının haber alamadığı Selahaddin Gülen'in kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğü resmi olarak açıklandı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğenlerinden olan ve Kenya'da Bilgisayar öğretmeni olarak çalışan Selahaddin Gülen'in kaçırılmış olabileceğini eşi Seriyye Gülen ve kardeşi Kemal Gülen geçtiğimiz günlerde basına duyurmuştu.





AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hizmet Hareketine mensup önemli ismi diye duyurduğu Selahaddin Gülen, 30 yaşında ve uzun yıllardır yurt dışında öğretmenlik yapan bir isim. Ağabeyi Kemal Gülen, yaptığı açıklamada 9 kardeşin en küçüğü olan Selahaddin Gülen’den ‘önemli isim’ diye algı oluşturulduğunu söylemişti. kardeşinin sadece bir öğretmen olduğunu vurgulayarak, “Devlet bu kadar aciz duruma düşürülmemeliydi. Selahaddin yeni evlendi. Onun üzerinden yapılan algı tutmaz.” demişti.

MİT’in Kenya’dan kaçırdığı Selahaddin Gülen'in Türkiye'de olduğu medyaya servis edildi . Anadolu Ajansı'na verilen fotoğrafta “birçok isimle akrabalık bağı olan” diye tanımlanan Selahattin Gülen’in fotoğrafı da paylaşıldı.





ÇANAKKALE EMNİYETİ’NDE AĞIR İŞKENCE İDDİASI

Hizmet Hareketi’ne karşı yürütülen operasyonlarda işkence iddialarının adresi bu sefer Çanakkale Emniyeti oldu. Absürd bulunan, Kovid-19’u yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan insanlara yapılan işkenceler arasında iddialara göre copla tecavüz tehdidi, kollarından asarak saatlerce bekletmek, kaba dayak, küfür ve hakaret var. Emniyetteki sorguda sorulan sorulardan biri ise yine iddiaya göre, Ramazan ayında erzak yardımı kolisi alıp almadıkları oldu.

Gözaltına alınan bazı isimler tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, bazıları da tutuklandı. İfade işlemleri devam eden yaklaşık 20 kişinin de halen nezaretlerde tutulduğu belirtiliyor. Gözaltındaki isimlerin bazılarının avukatları ile görüşmesine bile izin verilmezken, sorgulamanın yapıldığı Çanakkale KOM Şubesinde sistematik işkence iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre işkence, daha gözaltı işlemleri sırasında başladı. Gece yarısından sonra evlere eş zamanlı olarak özel harekat polislerince baskınlar yapıldı. Evlerde bulunan çocuklar dahil herkes yüzüstü yere yatırıldı. Gözaltına alınan kadınlardan biri emniyet götürülmeden önce son bir kez lavaboya gitmek istedi. Uzun tartışmalar sonucunda kadının lavaboya gitmesine izin verildi ancak tuvaletin kapısı açık tutuldu ve kapı önünde bir polis bekletildi.

Ev baskınları sırasında bir üniversite öğrencisinin kaşı, yediği dayaklar sebebiyle yarıldı. Kapıyı geç açtığı gerekçesiyle dövülen üniversite öğrencisinin kaşına hastanede dikiş atıldı. Ancak doktor darp raporu tutmadı.

İddialara göre gözaltına alınan birçok kişiye itirafçı olması için çok ağır işkenceler yapıldı. Tamamen işkence üzerine kurulan sorgu yönteminde sorgulama yapan kişilerin, istediği cevabı alamayınca şahısları dövdükleri, kafaları duvarlara vurdukları, saatlerce kaba dayak attıkları, ellerinden yukarı asarak saatlerce beklettikleri ileri sürüldü.

İddiaya göre en az 2 kişi copla tecavüz edilmekle tehdit edildi. Bunlardan biri lavaboya götürüldü ve çırılçıplak soyuldu. Ardından da copla tecavüz edilmekle tehdit edildi.

Operasyonun dikkat çeken başka bir ayrıntısı ise gözaltında 18 yaşından küçük çocuklar olmasıydı. Ağır hakaretler ve küfürler eşliğinde sorgudan geçirilen çocuklara “Bu kişiyle telefonda neden çok görüştün” diye soruldu. Çocuklar ise özel ders aldıklarını ve bu sebeple görüştüklerini söylediler.





Emniyetteki sorguda sorulan sorulardan biri ise Ramazan ayında erzak yardımı kolisi alıp almadıkları oldu.





AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KUPASI ANADOLU EFES'İN





Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getirdi .





Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final Four organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, İspanya'nın





Rakibini 86-81 yenen Lacivert – Beyazlılar Euroleague şampiyonu olup Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynadı.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.