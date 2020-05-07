Samanyolu Haber /Gündem / İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri /07 Mayıs 2020 14:10

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Çağlayan Dergisi Mayıs ayı sayısında Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ' Gel rüyalarıma gir' şiiri yayınlandı . İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Çağlayan Dergisi Mayıs ayı sayısında yayınlanan şiirini Fethullah Gülen Hocaefendi bir sohbetinde okudu .  Hocaefendinin kendi şiirini okuduğu bölüm Derginin You Tube sayfasında yayınlandı



İşte Hocaefendi'nin seslendirdiği şiir... 
 
GEL RÜYALARIMA GİR

Hayatım iç içe hazanla, âh ile geçti,
Sensizlik gurbetinin zehirlerini içti;
Gönlüm “Artık bitsin” diyor “bu ayrılık demi”,
Şimdiye dek üzerinden ne hazanlar geçti.

Ey mehtab-ı nur, lütfet yüzün bir kez göreyim,
Hâlen gibi o zevk devrini ben de süreyim;
Lâyık olmadığım açık öyle bir vuslata,
Kıtmîr’e kerem kıl nûr iklimine ereyim!..

Keremkânım kerem kıl gel rüyalarıma gir!
At boynuma kemendini eyle beni esir;
Sensiz yaşamaktansa ölüm yeğdir bendene,
Eyleme kapı kulunu Sensizlikle dilgîr!..

Ümitlendim bazen, kederlerim uçtu gitti,
Sinemi yakan o hasret koru göçtü gitti;
Gurbeti kurbetine bağladım her fasılda,
Sana bîgânelik gönlümde bir suçtu gitti.

Keşke hep Sana gelsem kanat açıp uçarak,
Bütün bütün ağyarla hemdemi unutarak;
Kendini anlatıp avutsan beni dizinde,
Yüzüm dâmeninde gözyaşımı kurutarak!..
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İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

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