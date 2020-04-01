Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te boş kalan havayolu çalışanları hastanelere yardım edecek /01 Nisan 2020 11:06

İsveç'te boş kalan havayolu çalışanları hastanelere yardım edecek

Koronavirüsün giderek yayıldığı Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, havayolu taşımacılığı görevlilerine virüs ile mücadele eğitimi veriliyor.

SHABER3.COM

İsveç ve Danimarka hükümetlerine ait olan SAS (Scandinavian Airlines), salgın nedeniyle maliyetleri düşürmek için 10 bin civarında mürettebata geçici izin vermiş ve şirketin operasyonlarının yüzde 90'ı durdurulmuştu.

Üç gün süren eğitimdeki amaç, sağlık sistemindeki yetersiz personel açığını ve diğer boşlukları doldurmak.

Kursiyerler bu süre zarfında temel hastane bilgilerine sahip oluyor.

Sophiahemmet Üniversite Hastanesi'ndeki uygulamalı eğitimde havayolu personeline sterilize etme, hastanede yatağı düzenleme, hastalarla ve hasta yakınlarıyla ilgilenme ve bilgi verme gibi temel bilgiler öğretiliyor.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Johanna Adami, havayolu personelinin sağlık sektörüne yardımcı olmaya uygun olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Adami, "İşleri gereği zaten temel sağlık eğitimi alıyorlar. Ayrıca esnek olmaları, güvenliği düşünmeleri ve karmaşık durumları ele alma konusundaki deneyimleri de hayli fazla." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 4 bin 500'ün üzerinde tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vakası ve 180'den fazla can kaybı bulunuyor.

Özellikle başkent Stockholm ve çevresi salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç'te boş kalan havayolu çalışanları hastanelere... Sonraki Haber >>

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:12:20