İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan Mussolini'yi kıskandıracak hareket

Sosyal medyada birçok İtalyan Salvini'ye "faşist "benzetmesi yaparken söz konusu Tunuslu ailenin aşırı sağcı siyasi karşısında yasal yollara başvuracağı açıklandı.







Eski İtalya İçişleri Bakanı Salvini, Emilia-Romagna bölgesinde pazar günü yapılacak seçimlerde partisinin kampanyasına destek vermek amacıyla Bolonya'ya gitti. İtalyan bir kadının şikayeti üzerine bölgede yaşayan Tunuslu bir ailenin kapısına gelen Salvini, apartman zilini çalarak, "İyi akşamlar, evinize girebilir miyim? Bize bu mahallede uyuşturucu sattığınızı söylediler" dedi. Salvini'nin etrafındakilerin "Evet bu o, Tunuslu" demesi kameralara yansıdı.





Euronews'te yer alan habere göre olay sonrası büyük tepki çeken görüntüler sosyal medyada viral olurken, birçok İtalyan ve Tunuslu siyasi de Salvini'ye tepkilerini dile getirdi. İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Moez Sinaoui, "Kişiye ait bir haneye yapılan saygısızca yapılan büyük bir kışkırtma" sözleriyle tepkisini dile getirirken Salvini kendini savundu.







Söylediği sözlerin arkasında olduğunu dile getiren mülteci karşıtı siyasetçi, "İyi ki zile bastım. Pişman değilim. Uyuşturucu satıcıları İtalyan ya da Tunusluymuş önemli değil. Uyuşturucu öldürür. Lig Partisi'ne oy veren, uyuşturucu satıcılarına karşı savaşı savaş açmayı seçer." diye konuştu.





Salvini ile diyaloğa giren Tunus asıllı İtalyan gencin bir videoda, "Ben uyuşturucu satmıyorum. Sabıkam yok. Futbol oynuyorum. Birkaç ay içerisinde baba olacağım. Kardeşimin sabıkası var ancak hırsızlık suçundan." dediği öğrenildi.







Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Salvini'ye tepki göstererek Lig Partisi üyelerinin 49 milyon euroluk devlet fonunu yasa dışı şekilde parti yöneticilerinin bireysel harcamaları için kullanmasıyla ilgili mahkeme kararına atıfta bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıların, "Salvini'nin zilini çal" etiketiyle "Yukarı çıkabilir miyim? 49 milyon euro çaldığınız doğru mu?" gibi mesajlar paylaştı.