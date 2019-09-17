Samanyolu Haber /Ekonomi / İyi Parti açıkladı: Gerçek oran yüzde 50 /17 Eylül 2019 00:27

İyi Parti açıkladı: Gerçek oran yüzde 50

Enflasyonun da benzer bir şekilde aşağıya doğru hareketleneceği beklentisi ile yapılan faiz indirimleri üzerine İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı açıklamalarda bulundu.

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Merkez Bankası'nın iki kez faiz indirimine gitmesi sonrası politika ve mevduat faizlerinde gerileme yaşandı. Enflasyonun da benzer bir şekilde aşağıya doğru hareketleneceği beklentisi ile yapılan faiz indirimleri üzerine İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı açıklamalarda bulundu. 

Yapılan açıklamada gayri resmi yaşam enflasyonu yüzde 50 olarak verildi.

"VERİLERİN GERÇEKÇİ OLMADIĞINI KAMUOYU İLE PAYLAŞIRIZ"

Faizlerin indirilmesiyle birlikte ekonomide hareketlenme bekleyen hükümetin ekonomi politikasını eleştiren İyi Parti, iktidarın "faiz düşerse enflasyon da düşer" söylemini eleştirdi.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada hükümetin, "Enflasyon yüzde 10'un altına gidecek, ekonomi dengeleniyor." iddiası için "Rasyonel yani gerçekçi olmadığını kamuoyu ile paylaşırız." denildi.

İyi Parti’den yapılan açıklama şöyle: "Geçen hafta Para Politikası Kurulu toplantısı ile politika faizi 325 baz puan (yüzde 3,25) indirdi. Piyasa beklentisi en az yüzde 2,75 ile yüzde 4 arasında bir düşüş olması yönündeydi.

Böylece iki ay gibi bir süre içinde politika faizinin yüzde 24'ten yüzde 16,50'ye, mevduat faizlerinin de buna bağlı olarak (baskı ile) yüzde 15-15,50 brüt seviyesine gerilemesi sağlanmış oldu (yıllık mevduatın faizi net yüzde 13-13,50 seviyesinde olacak)."

"ÖNÜMÜZDEKİ ALTI AY GİBİ KISA SÜREDE GÖRÜLECEK"

Açıklamada, "Piyasaya yapılan bu zorlama ile müdahale edilmesinin arkasında hiçbir temel ve bilimsel argümana dayanmayan "faiz düşerse enflasyon da düşer" söyleminin yer aldığını görüyoruz." denildi.

Ayrıca, "Serbest piyasa ekonomisi mekanizmasına ve ekonomi teorisine ters olmasına rağmen 'faizleri düşürürsek enflasyon düşecek' iddiasının doğru olmadığı önümüzdeki altı ay gibi kısa bir sürede görülecektir." ifadelerine yer verildi.
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