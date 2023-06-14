İYİ Parti'de Kongre yaklaşıyor, yola nasıl devam edecekler?

Akşener'in "güven tazelemesi" bekleniyor

İYİ Parti son seçimlerde yaklaşık 5 milyon 276 bin seçmenin oyuyla yüzde 9,69 oranını yakalarken, TBMM'de 44 sandalyenin sahibi oldu. Parti 2018 seçimlerinde ise yüzde 9,96 oy ile 43 milletvekili çıkarmıştı.

Ortak Akıl platformu kuruldu





İYİ Parti'nin çizgisi ne olacak?

Peki seçim sonuçlarından istediğini tam alamayan ama 2018'in de çok gerisine düşmeyen İYİ Parti bundan sonra yoluna hangi çizgide devam edecek?

Yerel seçimlerde ittifak mümkün mü?



